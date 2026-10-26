Radionica za medicinske sestre radi unapređenja zdravstvene njege

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U Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu danas je održana radionica za medicinske sestre i tehničare s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene njege, efikasnosti i međusobne koordinacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Radionica je bila prilika za osnaživanje uloge glavnih sestara i tehničara kao dijela upravljačkog tima bolnice, ali i za potvrdu da snaga ustanove leži u zajedništvu, preuzimanju odgovornosti i timskom duhu, saopšteno je iz Bolnice "Srbija".
Istaknuto je da su efikasna komunikacija, razmjena informacija i međusobna podrška ključni za stabilnost sistema i bezbjednost svakog pacijenta, prenosi Srna.
Radionicu o temi "Komunikacija kao alat liderstva u sestrinstvu" vodila je Borjana Petrović, pomoćnik direktora za zdravstvenu njegu, dok je prezentaciju o komunikaciji u zdravstvu održao Goran Motika, laboratorijski tehničar.
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