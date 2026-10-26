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Istočna Ilidža: Nastavljena hidrogeološka istraživanja na dvije lokacije

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26.10.2026 14:42

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Базен за воду у Источном Сарајеву на изворишту Тилава.
Foto: ATV

Na dvije nove lokacije na području opštine Istočna Ilidža biće nastavljena hidrogeološka istraživanja zbog povećane potrebe za vodosnabdijedavnjem, istaknuto je danas na sastanku predstavnika ove opštine, firme "Georesursi" iz Zvornika i Komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizaicija" iz Istočnog Sarajeva.

Sredstva za ovaj projekat opština Istočna Ilidža je obezbijedila iz granta Evropske investicione banke, koji stoji na raspolaganju nakon uspješno realizovanog projekta "Matića vrelo", kojim je obezbijeđeno vodosnabdijevanje Bolnice "Srbija" i znatnog broja korisnika u Kasindolu.

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Iz Opštinske uprave su podsjetili da je detaljnim istraživanjima iz 2023. godine utvrđeno prisustvo podzemnih voda u aluvijumu rijeke Željeznice na lokalitetu Vojkovići na dubini od 24 metra.

Sastanku, čija je tema bila nastavak hidrogeoloških istraživanja na području opštine Istočna Ilidža, prisustvovali su načelnik opštine Istočna Ilidža Marinko Božović, direktor firme "Georesursi" Nenad Toholj i direktor "Vodovoda i kanalizacije" Ljubiša Lalović.

(Srna)

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Istočna Ilidža

Ljubiša Lalović

Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo

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