Otvoren štand Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Autor:ATV redakcija
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Danas je svečano otvoren štand Republike Srpske na 69. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.
Ovogodišnje predstavljanje, pod motom “Postojati. Nositi identitet", posvećeno je obilježavanju 65 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću, velikom piscu čije je djelo ostavilo dubok trag u našoj i svjetskoj književnosti.
Ovaj nastup je prilika da predstavimo bogatstvo naše književne baštine, savremeno stvaralaštvo i posvećenost očuvanju srpskog jezika, ćirilice i kulturnog identiteta.
Knjiga je čuvar našeg pamćenja, jezika i tradicije, a ulaganjem u književnost i kulturu čuvamo vrijednosti koje nas oblikuju. Ove godine Republiku Srpsku predstavlja 37 izdavača sa 100 izdanja.
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