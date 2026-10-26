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Otvoren štand Srpske na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

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26.10.2026 14:41

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Сајам књига у Београду
Foto: Ustupljena fotografija

Danas je svečano otvoren štand Republike Srpske na 69. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Ovogodišnje predstavljanje, pod motom “Postojati. Nositi identitet", posvećeno je obilježavanju 65 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću, velikom piscu čije je djelo ostavilo dubok trag u našoj i svjetskoj književnosti.

Ovaj nastup je prilika da predstavimo bogatstvo naše književne baštine, savremeno stvaralaštvo i posvećenost očuvanju srpskog jezika, ćirilice i kulturnog identiteta.

Knjiga je čuvar našeg pamćenja, jezika i tradicije, a ulaganjem u književnost i kulturu čuvamo vrijednosti koje nas oblikuju. Ove godine Republiku Srpsku predstavlja 37 izdavača sa 100 izdanja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Sajam knjiga Beograd

Međunarodni sajam knjiga Beograd

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