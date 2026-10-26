Logo

Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu: U fokusu nauka, obrazovanje i startapi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 15:13

Komentari:

0
Представници Универзитета у Источном Сарајеву учествовали су на Међународном форуму у Санкт Петербургу, гдје су разматране могућности унапређења научно-техничке сарадње Русије, Србије и Републике Српске, са посебним акцентом на заједничке пројекте, развој стартап компанија и размјену академских искустава.
Foto: Srna

Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu učestvovali su na Međunarodnom forumu u Sankt Peterburgu, gdje su razmatrane mogućnosti unapređenja naučno-tehničke saradnje Rusije, Srbije i Republike Srpske, sa posebnim akcentom na zajedničke projekte, razvoj startap kompanija i razmjenu akademskih iskustava.

U plenarnom dijelu Konferencije "Rusija - Srbija - Republika Srpska: Horizonti naučne i tehničke saradnje", održane u okviru Foruma, učestvovao je i prorektor za međunarodnu saradnju i obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj.

Tokom izlaganja fokus je stavljen na razvoj zajedničkih projekata, povezivanje naučno-tehnoloških parkova i inkubatora, kao i na umrežavanje startap i spinof kompanija.

"Učesnici su mogli da razmijene direktna iskustva i kontakte sa uspješnim kompanijama koje su se razvile upravo pod okriljem Tehnoparka Sankt Peterburg i uspješno izašle na globalno tržište", navedeno je u saopštenju Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na konferenciji su govorili i Nikola Dragović u ime Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, kao i direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Srpske Dražen Višnjić.

Ovaj skup bio je dio šire radne posjete, budući da je delegacija Univerziteta prethodnih dana boravila u Sankt Peterburgu sa delegacijom Republike Srpske, koju je predvodila Tamara Kuzman Malešević u ime Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Delegaciju su činili predstavnici četiri resorna ministarstva Vlade Republike Srpske - za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, prosvjete i kulture, trgovine i turizma, te evropskih integracija i međunarodne saradnje, kao i predstavnici grada Istočno Sarajevo.

Tokom radne posjete održani su sastanci sa predstavnicima rukovodstva Sankt Peterburga, uključujući čelnike komiteta nadležnih za nauku i visoko obrazovanje, prosvjetu i spoljne poslove, a tom prilikom razmijenjena su iskustva u upravljanju i razvoju obrazovnih sistema, te razmatrane inicijative za buduću saradnju.

"Imajući u vidu da je Sankt Peterburg jedan od najvećih svjetskih akademskih centara sa više od 50 državnih univerziteta i preko 300.000 studenata, uspostavljeni kontakti i predložene inicijative otvaraju ogromne mogućnosti za dalji razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, razmjenu studenata i akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu", navedeno je u saopštenju.

Međunarodni forum-izložba "Ruski industrijalac" održan je od 22. do 24. oktobra, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

Sankt Peterburg

Sastanak

Istočno Sarajevo

studenti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.

Republika Srpska

HE na Drini u 2026. godini ostvarile izvanredne rezultate

2 h

0
Жупљанин: Пуштање Јашаревића на слободу без безбједносних гаранција пријетња за грађане

Republika Srpska

Župljanin: Puštanje Jašarevića na slobodu bez bezbjednosnih garancija prijetnja za građane

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vlada Srpske da zabrani otvaranje novih kladionica

3 h

10
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić čestitala "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Radionica za medicinske sestre radi unapređenja zdravstvene njege

16

53

U Keniji 20 ljudi pušteno iz karantina, dvoje preminulo

16

41

Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

16

41

Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

16

34

"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima