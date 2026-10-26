Delegacija Srpske u Sankt Peterburgu: U fokusu nauka, obrazovanje i startapi

Predstavnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu učestvovali su na Međunarodnom forumu u Sankt Peterburgu, gdje su razmatrane mogućnosti unapređenja naučno-tehničke saradnje Rusije, Srbije i Republike Srpske, sa posebnim akcentom na zajedničke projekte, razvoj startap kompanija i razmjenu akademskih iskustava.

U plenarnom dijelu Konferencije "Rusija - Srbija - Republika Srpska: Horizonti naučne i tehničke saradnje", održane u okviru Foruma, učestvovao je i prorektor za međunarodnu saradnju i obezbjeđenje kvaliteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Marko Gutalj.

Tokom izlaganja fokus je stavljen na razvoj zajedničkih projekata, povezivanje naučno-tehnoloških parkova i inkubatora, kao i na umrežavanje startap i spinof kompanija.

"Učesnici su mogli da razmijene direktna iskustva i kontakte sa uspješnim kompanijama koje su se razvile upravo pod okriljem Tehnoparka Sankt Peterburg i uspješno izašle na globalno tržište", navedeno je u saopštenju Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Na konferenciji su govorili i Nikola Dragović u ime Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, kao i direktor Agencije za informaciono-komunikacione tehnologije Srpske Dražen Višnjić.

Ovaj skup bio je dio šire radne posjete, budući da je delegacija Univerziteta prethodnih dana boravila u Sankt Peterburgu sa delegacijom Republike Srpske, koju je predvodila Tamara Kuzman Malešević u ime Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju.

Delegaciju su činili predstavnici četiri resorna ministarstva Vlade Republike Srpske - za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje, prosvjete i kulture, trgovine i turizma, te evropskih integracija i međunarodne saradnje, kao i predstavnici grada Istočno Sarajevo.

Tokom radne posjete održani su sastanci sa predstavnicima rukovodstva Sankt Peterburga, uključujući čelnike komiteta nadležnih za nauku i visoko obrazovanje, prosvjetu i spoljne poslove, a tom prilikom razmijenjena su iskustva u upravljanju i razvoju obrazovnih sistema, te razmatrane inicijative za buduću saradnju.

"Imajući u vidu da je Sankt Peterburg jedan od najvećih svjetskih akademskih centara sa više od 50 državnih univerziteta i preko 300.000 studenata, uspostavljeni kontakti i predložene inicijative otvaraju ogromne mogućnosti za dalji razvoj naučno-istraživačke djelatnosti, razmjenu studenata i akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu", navedeno je u saopštenju.

Međunarodni forum-izložba "Ruski industrijalac" održan je od 22. do 24. oktobra, prenosi Srna.