Župljanin: Puštanje Jašarevića na slobodu bez bezbjednosnih garancija prijetnja za građane

Puštanje na slobodu osuđenog teroriste Mevlida Jašarevića bez javnih bezbjednosnih garancija i jasnog institucionalnog nadzora predstavlja prijetnju po bezbjednost građana BiH i ogoljuje sve slabosti domaće kaznene politike prema radikalnoj islamizaciji, izjavio je stručnjak za bezbjednost Slobodan Župljanin.

"Nakon što je oslobođen optužbi za prijetnje zatvorskom osoblju tokom izdržavanja kazne u zatvoru u Vojkovićima, Jašarević će se naći na slobodi po isteku petnaestogodišnje kazne za teroristički napad na Ambasadu SAD u Sarajevu 2011. godine", naveo je Župljanin.

BiH Mevlid Jašarević od sutra na slobodi

On je istakao da ovaj slučaj otvara ozbiljno pitanje da li se zatvorskom kaznom uopšte postigla svrha kažnjavanja i da li je izvršilac resocijalizovan.

Prema njegovim riječima, u to je teško vjerovati s obzirom na optužnicu za nova krivična djela počinjena iza rešetaka, a još ozbiljnije je pitanje ko će nadzirati njegovo ponašanje na slobodi i na koji način.

"Dok se u ozbiljnim zemljama terorizam kažnjava daleko strože, od doživotnog zatvora do robije od 20 do 40 godina, postojeća kaznena politika u BiH krivično djelo terorizma tretira na nivou klasičnog ubistva, pri čemu se praktično stimuliše i toleriše činjenje novih delikata tokom izvršenja kazne", rekao je Župljanina.

On je dodao da proces Jašarevićeve socijalizacije i procjena njegove opasnosti po društvo ostaju potpuna nepoznanica, jer javnost o tome nije obavještavana.

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Prema njegovim riječima, odgovore na ova pitanja moraju hitno da daju nadležni iz zatvorske ustanove, kao i pravosudni i bezbjednosni organi u BiH.

"Do tada građani mogu samo da vjeruju u Božiju pomoć, iako bi ovakva lica i nakon izlaska na slobodu morala biti pod strogim stručnim i profesionalnim društvenim nadzorom, sve dok se ne dobiju potrebne garancije za njihovu potpunu rehabilitaciju", zaključio je Župljanin.

Sud BiH izrekao je danas prvostepenu presudu Mevlidu Jašareviću, koga je oslobodio optužbe da je u zatvoru u Vojkovićima prijetio osoblju i pokušao ga spriječiti u vršenju službenih radnji.

U optužnici se navodi da su se incidenti dogodili u novembru i decembru 2024. godine u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, gdje Jašarević izdržava zatvorsku kaznu na osnovu ranije presude Suda BiH.

Apelaciono vijeće Suda BiH osudilo je 20. novembra 2013. godine Jašarevića na 15 godina zatvora zbog krivičnog djela terorizma jer je 2011. godine iz automatske puške pucao na Ambasadu SAD u Sarajevu.

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Sutra mu ističe petnaestogodišnja zatvorska kazna, zbog čega bi ove sedmice mogao biti pušten na slobodu.

(Srna)