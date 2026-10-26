Festival folklora u Ugljeviku okupio oko 200 djece i čuvara narodne tradicije

U duhu tradicije, zajedništva i očuvanja kulturnog nasljeđa, ispred Centra za kulturu u Ugljeviku održan je festival folklora, organizovan povodom obilježavanja krsne slave opštine Ugljevik – Svete Petke Paraskeve.

Festival je okupio oko 200 djece, članova kulturno-umjetničkih društava i ljubitelja tradicionalne pjesme, igre i običaja.

Na festivalu su nastupili članovi pet kulturno-umjetničkih društava: KUD-a "Rudar" iz Ugljevika, KUD-a "Kidričevo" iz Slovenije, SKUD-a "Trnova" iz Donje Trnove, KUD-a "Ravno Polje" iz Ravnog Polja i KUD-a "Priboj" iz Priboja.

Kroz tradicionalne pjesme i igre, mladi folkloraši predstavili su bogatstvo narodnog stvaralaštva svojih krajeva, a susret je bio prilika za druženje, razmjenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava.

Festival je još jednom potvrdio značaj očuvanja kulturnog nasljeđa i prenošenja narodnih običaja na mlađe generacije. Upravo kroz ovakve manifestacije njeguje se veza između prošlosti i sadašnjosti, čuva kulturni identitet i podstiče mlade da nastave tradiciju svojih predaka.

Okupljanjem mladih čuvara narodne tradicije, Ugljevik je u okviru obilježavanja svoje krsne slave dao poseban doprinos njegovanju kulturnih vrijednosti koje se prenose s koljena na koljeno, prenosi Srna.