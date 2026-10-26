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Šta se dešava na granici ako vlasnik pasoša ne izgleda kao na fotografiji

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26.10.2026 14:25

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Шта се дешава на граници ако власник пасоша не изгледа као на фотографији
Foto: ATV

Pasoš kojem nije istekao rok važenja ne znači uvijek bezbrižan prelazak granice. Problem može nastati kada fotografija u njoj više ne odgovara izgledu nosioca, a pravila nisu ista za hrvatski i bh. dokument.

Za hrvatske državljane pravilo je jasno. Prema informacijama na državnom portalu "gov.hr", građanin se ne smije služiti ppasošem ako fotografija na njemu ne odgovara njegovom izgledu, kao ni kada je pasoš oštećen ili dotrajao.

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Novi dokument u tom slučaju moguće je zatražiti i prije isteka roka važenja stare. Prema uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, zahtjev za zamjenu iz tog razloga može se podnijeti i preko sistema e-Građani.

Kakvo je stanje u BiH

Zakon o putnim ispravama BiH ne navodi fotografiju kao razlog zbog kojeg se dokumentom ne smije služiti. Propisuje da pasoš smije upotrebljavati samo osoba na čije je ime izdat te da će nadležno tijelo na zahtjev nosioca izvršiti zamjenu dokumenta.

Isti zakon propisuje kraće rokove važenja za djecu.

Djeci do tri godine pasoš se izdaje s rokom od tri godine, a od tri do 18 godina s rokom od pet godina.

Šta se događa na granici

Na spoljašnjim granicama šengenskog prostora granični službenik provjerava identitet osobe i vjerodostojnost dokumenta, prenosi "Jabuka.tv".

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Prema Zakoniku o šengenskim granicama, kada postoji sumnja u vjerodostojnost dokumenta ili identitet nosioca, mora se provjeriti barem jedan od biometrijskih podataka sačuvanih u pasošu, odnosno fotografija lica ili otisci prstiju.

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pasoš

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