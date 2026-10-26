Evropska unija uvodi dodatnu naplatu za pakete: Evo ko će plaćati više

Građani koji često kupuju putem interneta uskoro bi mogli plaćati znatno više za svoje narudžbe.

Evropska unija od 1. novembra 2026. godine uvodi novu naknadu za obradu pošiljki koje dolaze iz država izvan EU, a promjene će posebno pogoditi kupovinu putem popularnih platformi kao što su Temu, Šein i AliEkspres.

Nova naknada iznosit će dva eura po određenoj kategoriji proizvoda unutar pošiljke, prema informacijama koje je objavio austrijski Heute.at. Ona dolazi povrh carinske dažbine od tri eura, koja se od 1. jula 2026. primjenjuje na male pošiljke vrijednosti do 150 eura.

To znači da će narudžbe koje su dosad djelovale izuzetno povoljno u pojedinim slučajevima postati znatno skuplje, posebno ako kupac u jednom paketu naručuje više različitih proizvoda.

Nova naknada naziva se Union Handling Fee, odnosno evropska naknada za obradu pošiljki, a njen cilj je pokriti dio troškova carinskih kontrola i smanjiti pritisak ogromnog broja malih paketa koji svakodnevno dolaze u Evropsku uniju.

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Obračun se ne mora odnositi na paket kao cjelinu, nego na vrste proizvoda koje se u njemu nalaze.

Primjerice, ako kupac naruči četiri identične maske za mobilni telefon, a sve pripadaju istoj carinskoj kategoriji, za takvu pošiljku predviđena je jedna naknada od dva eura. Uz postojeću carinsku dažbinu od tri eura, ukupna dodatna davanja iznosila bi pet eura.

Međutim, situacija se mijenja kada se u istom paketu nalaze različiti proizvodi.

Ako kupac naruči majicu, kabel za punjenje mobilnog telefona i sunčane naočale, riječ je o tri različite kategorije robe. Za takvu pošiljku nova naknada i postojeća carinska dažbina zajedno bi mogle iznositi 15 eura.

Za kupce u Austriji troškovi mogu biti još veći.

Naime, Austrija je od 1. oktobra 2026. uvela i vlastitu naknadu za dostavu paketa određenih velikih internetskih trgovaca. Ona iznosi dva eura, ali kada se trošak prenese na kupca i obračuna austrijski PDV, iznos može dosegnuti 2,40 eura.

Tako bi narudžba s tri različite kategorije proizvoda, prema primjeru austrijskog portala, mogla imati ukupno 17,40 eura dodatnih davanja, ako su ispunjeni uslovi za primjenu svih navedenih naknada.

Posebno je važno naglasiti da se austrijska naknada za pakete ne primjenjuje automatski u drugim državama Evropske unije. Riječ je o nacionalnoj mjeri Austrije, dok je nova evropska naknada namijenjena pošiljkama koje iz trećih zemalja ulaze na tržište EU.

Za građane Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji ili Hrvatskoj ovo je važna promjena jer veliki broj njih redovno naručuje odjeću, obuću, kućanske potrepštine i elektronske dodatke putem međunarodnih internetskih trgovina.

Ipak, nova evropska naknada ne znači da će kupci uvijek morati dodatno plaćati poštaru prilikom preuzimanja paketa.

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Obaveza obračuna naknade prvenstveno se odnosi na trgovce i internetske platforme koje organizuju uvoz robe. Oni trošak mogu uključiti u konačnu cijenu proizvoda ili dostave, pa se očekuje da će kupci povećanje najčešće primijetiti već prilikom plaćanja narudžbe.

Zbog toga će posebno važno biti provjeriti ukupnu cijenu prije potvrđivanja kupovine, uključujući dostavu, porez i druge naknade.

Iza novih pravila stoji nastojanje Evropske unije da pooštri kontrolu robe koja dolazi iz zemalja izvan evropskog tržišta.

Prema podacima, tokom 2025. godine u Evropsku uniju stiglo je približno 5,9 milijardi malih pošiljki koje su bile oslobođene carine, što predstavlja ogroman izazov za carinske službe.

Evropske institucije upozoravaju da se među takvim proizvodima nalaze i oni koji nisu pravilno deklarisani ili ne zadovoljavaju propisane sigurnosne standarde.

Cilj novih mjera nije samo povećanje prihoda nego i stvaranje ravnopravnijih uslova za evropske trgovce koji već posluju prema pravilima Evropske unije.

Promjene dolaze neposredno prije velikih sezonskih rasprodaja, uključujući Black Friday i predbožićnu kupovinu, kada broj internetskih narudžbi tradicionalno raste.

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Za građane BiH važno je razlikovati naručivanje robe na adresu u Evropskoj uniji od naručivanja direktno u Bosnu i Hercegovinu. Nove evropske naknade ne primjenjuju se automatski na pošiljke koje se iz Kine ili drugih trećih zemalja dostavljaju direktno u BiH, gdje i dalje važe domaća carinska i porezna pravila.

Također, naknade za uvoz robe putem pošte nisu isto što i carinska pravila koja vrijede kada putnici lično prenose robu preko graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Uoči početka primjene novih pravila ostaje važno pratiti konačno službeno tumačenje načina obračuna naknade, posebno pitanje računa li se ona po pojedinačnom artiklu ili po carinskoj kategoriji proizvoda. Različita objašnjenja tog detalja mogu utjecati na konačan trošak narudžbe, prenosi GPMaljevac.