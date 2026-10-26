Bacio bombu na restoran: Evo koliku kaznu je dobio

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio Živu Velimirova na kaznu zatvora od šest godina jer je 30. aprila prošle godine aktivirao i bacio ručnu bombu na restoran na teritoriji Starog grada.

Prvostepenom presudom Velimirov je bio osuđen na devet godina zatvora, ali mu je kazna smanjena po žalbama, saznaje Tanjug.

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Velimirov je osuđen zbog krivičnih djela nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

On je, prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu neovlašćeno nosio ručnu bombu model "RGD 5", čije je držanje zabranjeno građanima.

Bombu koja je eksplodirala, Velimirov je 30. aprila oko 4 časa aktivirao i bacio na jedan restoran na teritoriji Starog grada.

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Pored toga, prema optužnici, 23. maja 2025. godine u vozilu koje je koristio, pripadnici MUP-a pronašli su pištolj marke "Smith&Wenson" sa pripadajućim okvirom i 12 komada pištoljske municije, od kojih je jedan komad bio u cevi.