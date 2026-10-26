Rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine počinju da teku kada se objave konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih u nedjelju.

Republička izborna komisija (RIK) ukupan izvještaj o rezultatima izbora objavljuje u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izvještaja lokalnih izbornih komisija o rezultatima glasanja.

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Prema zakonu, birački odbor utvrđuje rezultate glasanja na samom biračkom mjestu, a lokalna izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mjesta donosi za sva biračka mjesta koja se nalaze na njenoj teritoriji zbirni izvještaj o rezultatima glasanja. Zbirni izvještaj o rezultatima glasanja u inostranstvu donosi RIK.

U roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izvještaja o rezultatima glasanja, RIK donosi i objavljuje za sva biračka mjesta ukupan izvještaj o rezultatima izbora.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izvještaja o rezultatima izbora rješenjem dodjeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike po njihovom redoslijedu na izbornoj listi.

Mandati, formiranje nove Vlade

U raspodjeli poslaničkih mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali. Izborna lista nacionalne manjine učestvuje u raspodjeli mandata i onda kada dobije manje od tri odsto glasova.

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Mandati se raspodjeljuju tako što se ukupan broj glasova koji je dobila izborna lista podijeli svakim brojem od jedan do 250, a dobijeni količnici razvrstavaju se po veličini tako da izbornoj listi pripada onoliko mandata koliko ima svojih količnika među 250 najvećih količnika svih izbornih lista koje učestvuju u raspodjeli.

Na osnovu izvještaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, mandati narodnih poslanika se potvrđuju na prvoj sjednici Narodne skupštine. Sjednicu saziva predsjednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sjednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja rezultata izbora.

Potvrđivanjem mandata najmanje dvije trećine narodnih poslanika, konstituisan je nov saziv Narodne skupštine, čime prestaje mandat prethodnog saziva parlamenta.

Rok za formiranje Narodne skupštine je 30 dana od objavljivanja konačnih rezultata izbora, dok je rok za formiranje nove Vlade 90 dana od konstituisanja Narodne skupštine.

(Kurir)