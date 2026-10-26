Otvorio vrata, pa ubacio bombu: Manikir pokušao da raznese komšije

U gradu Obu, u Novosibirskoj oblasti u Rusiji, uhapšen je četrdesetogodišnji manikir, zaposlen u kozmetičkom salonu, koji je pokušao da raznese svoje komšije.

Kako navodi „Baza”, on je optuživao komšinicu da vodi „krek kuću”, mjesto gdje dolaze ljudi kako bi konzumirali narkotike, i sa njom je već duže vrijeme bio u sukobu.

Vrata bila otključana, on im ubacio bombu

U eksploziji, koja se dogodila 21. oktobra uveče, povrijeđene su dvije osobe.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni je ušao u stan u ulici Boljšaja i unutra bacio eksplozivnu napravu. U stanu su se u tom trenutku nalazile dvadesetdevetogodišnja žena i njen poznanik, star 30 godina.

„Baza” prenosi da su žrtve spavale, a da su vrata stana bila otključana. Eksplozija je izazvala požar. Muškarac je zadobio teške opekotine, a obje žrtve su hospitalizovane. Iz suda je saopšteno da su preživjeli zahvaljujući pravovremenoj medicinskoj intervenciji.

Prema navodima ovog kanala, osumnjičeni, identifikovan kao Jevgenij H., radio je u kozmetičkom salonu pod nazivom „Zlatna ribica”.

„Lovio” narkomane po gradu sa istomišljenicima

U slobodno vrijeme je, navodno, tragao za mjestima koja posjećuju korisnici droga, ponekad uz pomoć istomišljenika, a zatim je o tome obavještavao članove porodica tih osoba.

Muškarca su uhapsili pripadnici policije i Federalne službe bezbjednosti (FSB).

Optužen je za pokušaj ubistva dvije osobe, izvršen na način koji je predstavljao opasnost za javnost. Gradski sud u Obu mu je 23. oktobra odredio pritvor.

Istražitelji trenutno utvrđuju okolnosti incidenta. Tok istrage nadgleda Tužilaštvo Novosibirske oblasti, prenosi Kurir.