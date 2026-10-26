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Medvedev: I pored 30.000 sankcija Rusija opstala i razvija se

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26.10.2026 13:19

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Дмитриј Медведев
Foto: Youtube/ Global News

Protiv Rusije je uvedeno više od 30.000 sankcija, ali ona je opstala i nastavlja da se razvija, rekao je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Dmitrij Medvedev.

On je, takođe, istakao da je ekonomski potencijal Rusije ogroman.

Kako je dodao, zapadne zemlje aktivno koriste sankcije i tarife kao sredstvo pritiska protiv država svetske većine.

Pojedine zemlje nastoje da međunarodno pravo pretvore u privilegiju za sebe same, ukazao je Medvedev, napominjući da zločini iz kolonijalnog doba ne zastarevaju.

„Moramo promovisati objektivnu pravnu procenu kolonijalnog doba. Ta procjena treba da se zasniva na činjenici da zločini počinjeni u to vreme, u prethodnim epohama, ne zastarevaju”, rekao je Medvedev na sastanku Stalnog komiteta pokreta „Za slobodu naroda!”, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Rusija

sankcije

Dmitrij Medvedev

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