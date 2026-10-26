Oliver upecao čudovište od 2,92 metra i šokirao svijet

Njemački ribolovac Oliver Šefer (34) ulovio je soma dugog 2,92 metra tokom ribolovačkog takmičenja u poljskom gradu Ribniku, a riječ je o svjetskom rekordu u dužini ove vrste ribe, prenosi Bild.

Šefer iz mjesta Kalmut u opštini Mehernih u Njemačkoj ulovio je džinovskog soma tokom dvodnevnog takmičenja održanog 10. i 11. oktobra, na kojem je učestvovalo oko 150 ribolovaca iz različitih evropskih zemalja.

Rekordni ulov

Na takmičenje je došao sa prijateljem iz Holandije Kevinom Kremersom (31), sa kojim je formirao tim.

Šefer je ispričao da je odmah nakon što je riba zagrizla mamac shvatio da je riječ o velikom primjerku, ali da je njenu stvarnu veličinu otkrio tek kada je prvi put izronila na površinu.

Borba sa somom trajala je duže od 30 minuta, dok je Kremers upravljao čamcem i pokušavao da ga održi na pravcu uprkos jakom vjetru.

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Nakon što su ribu izvukli do obale, sudije su izmjerile njenu dužinu i utvrdile da iznosi 292 centimetra.

„Tek tada smo shvatili da imamo svjetski rekord”, rekao je Šefer.

Som je vraćen u vodu

Prema pisanju njemačkog lista, riječ je o istoj ribi koja je i prethodne godine izmjerena kao rekordni primjerak, a koja je u međuvremenu postala krupnija, ali nije dodatno porasla u dužinu.

Takmičenje je okupilo 70 timova, a Šefer i Kremers završili su na drugom mjestu jer je drugi tim ulovio veći broj riba.

Šefer je objasnio da su koristili gumeni mamac koji oponaša plijen i privlači predatore.

Nakon mjerenja, som je vraćen u vodu. Ribolovci su ga do obale prenijeli na posebnoj podlozi kako bi zaštitili njegovu sluzokožu, a zatim su ga pustili nazad u jezero, prenosi Telegraf.rs.