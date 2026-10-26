Klimatska neman prijeti: UN upozoravaju na nestašicu hrane

Najnovije globalne prognoze ukazuju na drastične i potpuno suprotstavljene klimatske ekstreme koje bi nezapamćeno snažan fenomen El Ninjo mogao da donese širom planete.

Očekuje se znatno vlažnije vrijeme i razorne padavine u istočnoj Africi, dijelovima Sjeverne Amerike i na zapadu Južne Amerike, dok se istovremeno dramatično povećava rizik od ekstremnih suša, nestašica pitke vode i kolapsa poljoprivrede širom južne Afrike, jugoistočne Azije, Centralne Amerike, Kariba i basena Amazona, koji zauzima približno 40 odsto Južne Amerike.

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El Ninjo je prirodni klimatski obrazac koji se ciklično ponavlja, a povezan je sa zagrijavanjem površinskih voda Tihog okeana, što direktno utiče na kretanje vazdušnih masa, temperature i količinu padavina na globalnom nivou.

Meteorolozi širom svijeta upozoravaju da je riječ o istorijskom događaju sa dalekosežnim posljedicama. Američke federalne službe navode da je izvjesnost pojave istorijskog fenomena izuzetno visoka i da bi po intenzitetu mogao da nadmaši sve zabilježene od 1950. godine do danas.

Adam Skejf, rukovodilac odjeljenja za dugoročne prognoze u Britanskoj meteorološkoj službi, upozorio je da bi tekuća godina mogla daleko da premaši sva dosadašnja iskustva sa ovim fenomenom.

Japanska meteorološka agencija zvanično je saopštila da je intenzitet El Ninja dostigao najviši nivo otkako se vrše mjerenja, dok Svjetska meteorološka organizacija (SMO) naglašava da je riječ o snazi bez presedana.

UN: Ova grdosija nosi sve pred sobom

Ujedinjene nacije (UN) uputile su hitan međunarodni apel za pomoć zajednicama koje su već na udaru najjačeg El Ninja u istoriji mjerenja.

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Zamjenik generalnog sekretara UN za humanitarna pitanja i koordinator za vanredne situacije Tom Flečer opisao je ovaj fenomen kao "grdosiju" i "kuglu za rušenje koja će protutnjati kroz Latinsku Ameriku, istočnu i južnu Afriku, Aziju i Pacifik, noseći ekstremne vrućine, suše i razorne poplave".

Drought here, floods there? El Niño can shift rainfall patterns worldwide, putting crops and water supplies at risk. What could the next season bring? Explore the forecast map: https://t.co/bwQoPUr3E4 https://t.co/KOz8uVrnTo — EU Humanitarian Aid | Latin America & Caribbean (@ECHO_LatAm) October 19, 2026

On je upozorio da se oko 50 miliona ljudi širom svijeta može suočiti sa drastičnim nedostatkom hrane i glađu.

Flečer je naglasio da su naredne dvije nedjelje "od presudnog značaja":

Somaliji, Etiopiji i Keniji hitno su potrebna finansijska sredstva i humanitarne zalihe prije nego što stignu obilne kiše.

Napori u južnoj Africi su usmjereni na distribuciju sjemena i zaštitu stočnog fonda.

Istovremeno, u Centralnoj Americi ugrožen je opstanak poljoprivrednika.

Zemlje Azije i Pacifika ubrzano se spremaju za potencijalne suše, bujične poplave i ciklone.

UN su saopštile da su već izdvojile više od 50 miliona dolara iz Centralnog fonda za odgovor na vanredne situacije kako bi pomogle 11 najugroženijih zemalja, među kojima su Čad, El Salvador, Etiopija, Somalija i Južni Sudan.

Kako će El Ninjo pogoditi dijelove svijeta

Istočna Afrika: Tokom kišne sezone od oktobra do decembra očekuju se znatno veće količine padavina od prosjeka, što stvara ozbiljan rizik od poplava velikih razmjera.

Južna Afrika: Od novembra (uobičajenog početka kišne sezone) raste opasnost od ekstremne suše, što direktno ugrožava usjeve, zalihe vode i egzistenciju stanovništva.

Jugoistočna Azija: Znatno više temperature i manjak kiše donose toplotne udare, pritisak na poljoprivredu i nestašice vode, uz već vidljiv porast šumskih požara i gustog dima.

Sjeverna i Južna Amerika: Povećane padavine očekuju se na sjeverozapadu SAD i u južnim dijelovima zapadne Južne Amerike (već zabilježene poplave u Čileu i basenu rijeke Parana), kao i u sjevernom dijelu Kariba. Nasuprot tome, Centralnoj Americi, južnim Karibima i Amazoniji prijeti katastrofalna suša.

"El Ninjo ne možemo da zaustavimo, ali možemo da spriječimo njegove najgore posljedice po ljude", poručuju iz Svjetske meteorološke organizacije, prenosi "Blic".