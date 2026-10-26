U Leskovcu će biti organizovan sajam zapošljavanja na kojem će više od 200 slobodnih radnih mjesta biti dostupno nezaposlenima. Učešće je najavilo oko 30 poslodavaca, koji će predstaviti svoje potrebe za radnicima.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) organizovaće u utorak, 27. oktobra, drugi ovogodišnji Sajam zapošljavanja u Leskovcu. Manifestacija će biti održana od 11 do 13 časova u sportskoj hali „Partizan“, u ulici Pana Đukića bb.

Sajam organizuje Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu, a očekuje se učešće oko 30 poslodavaca koji će ponuditi više od 200 slobodnih radnih mjesta.

Poslodavci će imati priliku da predstave svoje kadrovske potrebe i brže dođu do odgovarajućih kandidata. Na raspolaganju će im biti i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora radnika, kao i informacije o mogućnostima korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje poručuju da bi nezaposleni zainteresovani za učešće trebalo da se obrate svom savjetniku za zapošljavanje, kako bi evidentirali učešće i dobili informacije o pripremi za sajam.

Za poslodavce koji žele da učestvuju, prijava je moguća lično u Filijali NSZ u Leskovcu, putem telefona 016/202-444 ili elektronskom poštom na adrese navedene u obavještenju Nacionalne službe za zapošljavanje, prenosi Tanjug.