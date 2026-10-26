Logo

Ovom gradu je potrebno više od 200 radnika: Evo ko ima šansu za posao

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 10:45

Komentari:

1
Посао
Foto: pexels/Mikhail Nilov

U Leskovcu će biti organizovan sajam zapošljavanja na kojem će više od 200 slobodnih radnih mjesta biti dostupno nezaposlenima. Učešće je najavilo oko 30 poslodavaca, koji će predstaviti svoje potrebe za radnicima.

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) organizovaće u utorak, 27. oktobra, drugi ovogodišnji Sajam zapošljavanja u Leskovcu. Manifestacija će biti održana od 11 do 13 časova u sportskoj hali „Partizan“, u ulici Pana Đukića bb.

Sajam organizuje Filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u Leskovcu, a očekuje se učešće oko 30 poslodavaca koji će ponuditi više od 200 slobodnih radnih mjesta.

Poslodavci će imati priliku da predstave svoje kadrovske potrebe i brže dođu do odgovarajućih kandidata. Na raspolaganju će im biti i besplatna profesionalna selekcija prilikom izbora radnika, kao i informacije o mogućnostima korišćenja finansijskih olakšica pri zapošljavanju.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje poručuju da bi nezaposleni zainteresovani za učešće trebalo da se obrate svom savjetniku za zapošljavanje, kako bi evidentirali učešće i dobili informacije o pripremi za sajam.

Za poslodavce koji žele da učestvuju, prijava je moguća lično u Filijali NSZ u Leskovcu, putem telefona 016/202-444 ili elektronskom poštom na adrese navedene u obavještenju Nacionalne službe za zapošljavanje, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

posao

zapošljavanje

Srbija

Leskovac

Radnici

Komentari (1)

Više iz rubrike

Храна све скупља: Телетина поскупјела за око 14 КМ

Ekonomija

Hrana sve skuplja: Teletina poskupjela za oko 14 KM

4 h

0
Гасовод

Ekonomija

Koliko Evropa gubi zbog odustajanja od ruskog gasa

17 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Ekonomija

Strah zamijenili stvarni problemi: Zašto raste cijena nafte?

18 h

0
новчаник новац паре џеп

Ekonomija

Plata još nije legla, a rata kredita stiže: Evo šta možete da uradite

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

51

Muž uhapšen zbog nasilja zbog nasilja nad ženom, a onda joj presudio djever

11

49

Aleksandar Stanojević novi trener Partizana

11

45

Pijan nosio pištolj po Banjaluci

11

39

Automobilom udario pješaka u centru grada

11

37

Plata 6.200 KM: Raspisan konkurs za radnike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima