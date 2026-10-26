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Automobilom udario pješaka u centru grada

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26.10.2026 11:39

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Jutros se u centru Sarajeva, kod Predsjedništva BiH, desila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđen pješak.

Prema informacijama, vozač Kedija je udario pješaka i povrijedio ga. Trenutno nije poznat stepen povreda pješaka koji je prebačen na KCUS.

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Iz MUP-a KS su potvrdili te informacije. Tramvajski saobraćaj je trenutno obustavljen.

(CrnaHronika)

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Sarajevo

Saobraćajna nesreća

MUP Kanton Sarajevo

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