Uhapšen Zmaj od Šipova

Muškarac iz Šipova uhapšen je zbog napada na sugrađanina, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.

Prema nezvaničnim informacijama, uhapšen je Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova.

Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad uz navođenje inicijala (I.G.), on se sumnjiči da je 24. oktobra u mjestu Baraćka brda, na području opštine Mrkonjić Grad, fizički napao drugo lice i tom prilikom mu nanio tjelesne povrede.

"Povrijeđenom licu ljekarska pomoć ukazana je u Domu zdravlja Doktor Jovan Rašković u Mrkonjić Gradu", rekli su iz PU Mrkonjić Grad.

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O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se, nakon kompletiranja predmeta, protiv I.G. u redovnoj proceduri dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom d‌jelu.