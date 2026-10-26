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Karleuša komentarisala rezultate izbora u Srbiji

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26.10.2026 08:50

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Srpska pjevačica Jelena Karleuša prokomentarisala je rezultate vanrednih parlamentarnih izbora nakon što je Aleksandar Vučić priznao pobjedu Studentske liste.

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon vanrednih parlamentarnih izbora održanih u Srbiji, na kojima je, prema preliminarnim rezultatima, pobjedu odnijela Studentska lista.

Prema prvim projekcijama Ipsosa i Cesida, Studentska lista osvojila je više od 52 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" izgubila sa oko 39,3 odsto.

Aleksandar Vučić se nakon zatvaranja birališta obratio javnosti i priznao izborni poraz.

Jelena Karleuša, koja je javno podržavala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", objavila je na "Iksu" nekoliko rečenica.

"Srpski narod nije većinski izabrao državnika koji je najviše učinio za Srbiju. Većinski su glasali za...neke ljude za koje nikada nisu ni čuli. Kako se to desilo? Pa isto kako je Jakov 'Jazunović napunio 10 uzastopnih koncerata bez svoje pjesme. Magija hajpa na društvenim mrežama", navela je pjevačica u svojoj objavi.

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Jelena Karleuša

Izbori u Srbiji

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Vanredni izbori u Srbiji

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