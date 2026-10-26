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Objavljena nova ATP lista: Evo na kom je mjestu Novak Đoković

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26.10.2026 12:27

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Објављена нова АТП листа: Ево на ком је мјесту Новак Ђоковић
Foto: Tanjug / AP / Ng Han Guan

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 12. mjesto na najnovijoj ATP listi sa 3.090 bodova.

Italijan Janik Siner je na prvom mjestu, na drugom Nijemac Aleksandar Zverev, a na trećoj poziciji nalazi se španski teniser Karlos Alkaraz.

Među prvih 10 nalaze se još američki teniser Ben Šelton, Rus Danil Medvedev, Flavio Koboli iz Italije, Kanađanin Feliks Ože Alijasim, Francuz Artur Fis, Amerikanac Frensis Tijafo i australijski teniser Aleks de Minor.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović napredovao je za jedno mjesto i sada je 58. na ATP listi, dok je Hamad Međedović 78. teniser svijeta.

Laslo Đere je 136. na ATP listi, a Dušan Lajović je na 162. poziciji.

(Srna)

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Novak Đoković

ATP lista

tenis

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