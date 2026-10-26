Povodom obilježavanja 57 godina od razornog zemljotresa, koji je pogodio Banju Luku 1969. godine - sutra ( utorak 27. oktobra ) u 9 časova i 11 minuta oglasiće se sirene sistema za obavještavanje i uzbunjivanje Grada Banja Luka.

Sirene će se oglasiti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti), uz glasovnu poruku koja će najaviti razlog aktiviranja sirena.

Podsjećamo, 27. oktobra 1969. godine razorni zemljotres koji je pogodio Banju Luku odnio je 15 ljudskih života, 1.117 ljudi je teže ili lakše povrijeđeno. Materijalna šteta je bila ogromna.

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Zahvaljujući velikoj solidarnosti stanovništva iz svih krajeva bivše Jugoslavije, ali i pomoći iz Evrope i svijeta, Banja Luka je ponovo stala na noge, razvijala se i postala savremen grad, univerzitetski, privredni, finansijski, politički i administrativni centar.