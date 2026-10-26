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Sutra u 9 časova i 11 minuta će se oglasiti sirene za uzbunu

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26.10.2026 13:32

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Криви сат је познати симбол и спомен-обиљежје у строгом центру Бање Луке на Тргу Крајине, на почетку Господске улице.
Foto: Grad Banjaluka

Povodom obilježavanja 57 godina od razornog zemljotresa, koji je pogodio Banju Luku 1969. godine - sutra ( utorak 27. oktobra ) u 9 časova i 11 minuta oglasiće se sirene sistema za obavještavanje i uzbunjivanje Grada Banja Luka.

Sirene će se oglasiti jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi (znak za prestanak opasnosti), uz glasovnu poruku koja će najaviti razlog aktiviranja sirena.

Podsjećamo, 27. oktobra 1969. godine razorni zemljotres koji je pogodio Banju Luku odnio je 15 ljudskih života, 1.117 ljudi je teže ili lakše povrijeđeno. Materijalna šteta je bila ogromna.

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Tagovi :

Banjaluka

Zemljotres

Sirene za uzbunu

sjećanje

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