Hitno upozorenje za gejmere: Procurili podaci 11,7 miliona korisnika

Korisnici Kapkom ID-ja trebalo bi da budu na oprezu zbog lažnih imejlova, nakon što je Kapkom potvrdio masovno curenje podataka koje je pogodilo više od 11,7 miliona njegovih korisnika.

Ranije ove nedjelje, ova kompanija za video-igre saopštila je da je njen onlajn servis za članstvo bio izložen „neovlašćenom pristupu od strane trećeg lica”.

Prema Kapkomovom saopštenju, curenje podataka obuhvatilo je milione imejl adresa naloga, ali i datum rođenja, pol, državu ili region i nadimke za 43 naloga, kao i neovlašćene izmjene lozinki na 196 naloga. Međutim, kompanija je napomenula da podaci o kreditnim karticama kupaca nisu bili obuhvaćeni ovim curenjem.

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Kapkom je naveo da je incident počeo 19. oktobra kada je „detektovna sumnjiva aktivnost koja je ukazivala na potencijalni neovlašćeni pristup” Kapkom ID-ju. Kapkom je saopštio da je odmah blokirao pristup i započeo istragu o uzroku i obimu incidenta, ali je takođe potvrdio da se neovlašćeni pristup već dogodio. Nakon toga, Kapkom je prijavio incident lokalnoj policiji i svom spoljnom savjetodavnom odboru za nadzor bezbjednosti.

Kapkom je potvrdio da je „identifikovao i otklonio metod napada korišćen u ovom incidentu”, kao i da su sve usluge koje koriste Kapkom ID i dalje dostupne, uključujući i igre poput Strit Fajtera 6 (Street Fighter 6) koje ga zahtijevaju za igranje putem interneta. Međutim, kompanija je upozorila korisnike da budu oprezni kada su u pitanju sumnjivi imejlovi, jer bi procurele informacije mogle biti iskorišćene da bi se slale prevarantske poruke u kojima se napadači lažno predstavljaju kao Kapkom.

Kapkom nije jedina velika kompanija u industriji video-igara koja je nedavno pogođena curenjem podataka, pošto je Rokstar Gejms (Rockstar Games) u aprilu potvrdio da je bio pogođen „curenjem podataka preko treće strane”, prenosi B92.