Baka Prase: Napuštam Srbiju ako se usvoji jedan zakon

Nakon proglašenja pobjede "Studentske liste" poslije jučerašnjih izbora oglasio je jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, i javno otkrio svoj stav.

Kako je istakao, odluka o donošenju novog zakona navela bi ga na to da trajno napusti zemlju.

Baka Prase se na lajv strimu osvrnuo na moguće promjene.

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"Ako studenti donesu zakon o zabrani reklamiranja kocke, ja se selim. Buraz, idem da pravim lovu, razumiješ?", rekao je jutjuber.

Bogdan je u nastavku dodao da ne bi volio da ode, ali da će to učiniti ako ga posao na to primora.