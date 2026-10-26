Dvije saobraćajke napravile veliki kolaps u Banjaluci!

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Foto: Društvene Mreže

U svega nekoliko metara na tranzitu u Banjaluci dogodile su se dvije saobraćajne nesreće.

Kako javljaju vozači, saobraćajke su dovele do totalnog kolapsa u saobraćaju na tranzitu. "Udes kod Petrol pumpe poslije Kramara, lijeva traka prema Laktašima i lijeva traka prema Banjaluci blokirane- navodi se u poruci", navode članovi na društvenim mrežama. Informacija o pričinjenoj šteti kao i povrijeđenima trenutno nema.

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