Dvije saobraćajke napravile veliki kolaps u Banjaluci!

Autor:ATV redakcija
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U svega nekoliko metara na tranzitu u Banjaluci dogodile su se dvije saobraćajne nesreće.
Kako javljaju vozači, saobraćajke su dovele do totalnog kolapsa u saobraćaju na tranzitu.
"Udes kod Petrol pumpe poslije Kramara, lijeva traka prema Laktašima i lijeva traka prema Banjaluci blokirane- navodi se u poruci", navode članovi na društvenim mrežama.
Informacija o pričinjenoj šteti kao i povrijeđenima trenutno nema.
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