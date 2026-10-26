AI kompanija na sudu zbog korišćenja Elvisovih pjesama: Vlasnici prava traže 41 milion dolara

Pjesme jednog od najpoznatijih muzičara u istoriji našle su se u središtu novog spora oko vještačke inteligencije i autorskih prava. Grupa "Autentik Brends", koja posjeduje prava na muziku i lik Elvisa Prislija, tužila je AI kompaniju "Antropik" zbog navodnog korišćenja 274 njegove pjesme za treniranje modela bez dozvole.

Tužba je podneta u petak, a traži se odšteta od 150.000 dolara za svaku pesmu za koju je prekršeno autorsko pravo, što ukupno iznosi oko 41 milion dolara. Među djelima na koje se tužba odnosi nalaze se "Can't Help Falling in Love", "All Shook Up" i "A Little Less Conversation".

U tužbi se navodi da je "Antropikov" model vještačke inteligencije "Klod" stvarao sadržaj kojim se krše autorska prava na pjesme iz različitih muzičkih kataloga dostupnih na internetu. Glavni advokat tužilaca Ričard Buš naveo je da je tužba pokrenuta radi zaštite ekskluzivnih prava na muzička dela od kompanije za koju tvrdi da je izgradila poslovni model na kršenju autorskih prava u neviđenim razmjerama.

Tužioci takođe tvrde da je "Antropik" uveo mehanizme za ograničavanje generisanja muzičkog sadržaja kojim se krše autorska prava, ali da su se oni pokazali neefikasnim. Prema navodima iz tužbe, kompanija je bila svesna njihovih nedostataka, ali je nastavila sa spornim postupanjem.

Jedan od prvih velikih sporova koji pokreće zaostavština umetnika

Kompanije koje razvijaju vještačku inteligenciju već su se suočavale sa tužbama zbog navodnog kršenja autorskih prava, uključujući postupke koje su pokrenuli Američko udruženje diskografske industrije (RIAA) i muzičke izdavačke kuće poput "Sonija", "Juniverzala" i "Varner rekordsa".

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Ipak, slučaj Elvisa Prislija predstavlja jedan od prvih velikih pravnih sporova koji je direktno pokrenula zaostavština umjetnika protiv kompanije koja razvija veštačku inteligenciju. Ishod tužbe mogao bi da utiče na buduća pravila o korišćenju postojećih muzičkih kataloga za treniranje modela.

Kako vještačka inteligencija koristi muziku

Platforme za generisanje muzike pomoću vještačke inteligencije analiziraju velike količine pjesama kako bi naučile karakteristike zvuka, strukturu i izraz pjesama. Na osnovu toga korisnicima omogućavaju da pomoću tekstualnih ili govornih uputstava stvaraju novu muziku, prenosi RT Balkan.

Brojni muzičari su više puta izražavali zabrinutost zbog korišćenja njihove muzike i glasova za treniranje modela bez njihove dozvole. Takođe strahuju da bi muzika generisana vještačkom inteligencijom mogla da potisne djela koja stvaraju ljudi.

Pojedini botovi kreirani putem vještačke inteligencije počeli su i da se lažno predstavljaju kao stvarni, živi izvođači na platformama za strimovanje muzike. Prošle nedjelje muzička platforma "Sporifaj" je saopštila da je tokom prethodne godine uklonila oko 50 miliona pjesama koje se smatraju neželjenim sadržajem generisanim vještačkom inteligencijom iz preporuka koje prikazuje korisnicima, prenosi "Gardijan".