Porodična zavjera: Namamila muža lažnim pomirenjem, njen brat ga izrešetao sa sedam metaka

Četrdesetdvogodišnji Metju Resteli vjerovao je da bi put iz Kalifornije u Jutu mogao da bude novi početak za njega. U julu 2024. godine pošao je za suprugom Ketrin i njihovo dvoje djece, koji su u to vrijeme živjeli kod njene majke.

Njihov odnos prolazio je kroz težak period, ali Metju se nadao da će uspjeti da spasu brak.

Nije ni slutio, međutim, da iza njegovog dolaska stoji daleko jeziviji plan. Ketrin se, prema kasnijem priznanju, dogovorila sa svojom majkom Trejsi Grist i bratom Kevinom Elisom da ga ubiju. Muškarac je na kraju 12. jula 2024. stigao u taštinu kuću u gradu Amerikan Fork. Nekoliko minuta kasnije bio je mrtav.

Kako je prenio portal Pipl, Metju je doputovao u Jutu kako bi pokupio suprugu i djecu i vratio se s njima u Kaliforniju. Ketrin mu je, prema sopstvenom svjedočenju, stvorila utisak da je spremna na pomirenje i da želi da se s djecom vrati kući. Kada je uveče stigao u kuću Gristove, njegov šurak Elis zapucao je na njega. Prema navodima tužilaca, pogodio je Metjua ukupno sedam puta. Porodica je potom tvrdila da je Elis postupio u samoodbrani. Metju je, prema njihovoj verziji, ušao u kuću s nožem, zbog čega je Elis odlučio da puca.

Istražitelji su, međutim, počeli da pronalaze neslaganja u ovoj verziji. Metju je bio ljevoruk, a nož je držao u desnoj ruci. Pored toga, imao je prostrelnu ranu upravo na desnom zglobu. Tužioci su na kraju tvrdili da je Metju namamljen u kuću nenaoružan, a da mu je nož neko stavio u ruku tek nakon pucnjave. Time je trebalo da se stvori utisak da je Elis samo reagovao na neposrednu opasnost.

All the gunshot wounds to Matthew Restelli. #traceygrist #kathrynrestelli #matthewrestelli https://t.co/fte7kpo2Et — Jay (@jaybronious) April 15, 2026

Prema Ketrininim riječima, cijeli plan je počeo da se rađa nakon što je u junu 2024. otišla s djecom iz Kalifornije i ostala kod svoje majke u Juti. Tamo je sa svojom porodicom razgovarala o načinima da okonča brak.

- Pokušavali smo da smislimo kako da se izvučemo iz tog braka - svjedočila je Ketrin tokom suđenja svojoj majci u aprilu 2026. godine. Takođe je navela da se plašila da bi mogla da izgubi djecu.

Kako je rekla, Gristova je ubistvo Metjua u početku spomenula kao šalu. Iz razgovora se, međutim, postepeno razvio stvarni plan. U njegovu pripremu se kasnije uključio i Elis. Porodica je tako počela da priprema kuću za Metjuov dolazak. Iz dnevne sobe su sklonili igračke, namještaj prekrili prekrivačima, a sa ulaza uklonili mrežasta vrata kako bi lakše ušao unutra. Ketrin je ujedno navela da je njena majka imala pripremljen nož koji je planirala da upotrebi nakon pucnjave kako bi inscenirala samoodbranu.

Ketrin je ujedno imala zadatak da se postara da Metju zaista dođe u kuću. Govorila mu je da je spremna da popravi odnos i da se zajedno s djecom vrati u Kaliforniju. U njegovo vozilo postavila je uređaj za praćenje, a tokom cijelog puta održavala je kontakt s njim. Po dolasku mu je rekla da su vrata otključana i da može slobodno da uđe. Prema njenom svjedočenju, djeci je dala melatoninske bombone kako bi čvrsto spavala.

Neposredno prije napada, Ketrin je počela da sumnja i rekla majci da više ne želi da učestvuje u planu. Gristova joj je, prema njenim riječima, odgovorila: "Svejedno mi je. Ipak ću to uraditi."

- Svjesna sam da je trebalo da učinim više kako bih to spriječila - izjavila je Ketrin kasnije.

Dan prije Metjuove smrti, Ketrin se obratila i advokatu za razvode u Kaliforniji. Željela je da sazna šta bi se desilo ako bi okončala brak dok boravi u Juti. Prema sopstvenom svjedočenju, saznala je da ne može tek tako da preseli djecu u drugu saveznu državu i da bi vjerovatno morala da se vrati u Kaliforniju dok se ne donese odluka o starateljstvu.

Kathryn Restelli takes the stand and details the planning of her husband, Matthew Restelli’s ambush and murder. Kathryn called Matthew in order for her and her mom, Tracey Grist, to set up and facilitate Matthew’s murder. https://t.co/DPxXTsjqp2 — Court TV (@CourtTV) April 14, 2026

U julu 2025. Ketrin je, u okviru nagodbe s tužilaštvom, priznala krivicu za ubistvo, zavjeru s ciljem izvršenja ubistva i krivično djelo u vezi s upotrebom vatrenog oružja. Tužilaštvo je na osnovu nagodbe odbacilo dvije optužbe za nasilje u porodici u prisustvu djeteta i optužbu za ometanje pravde.

U septembru 2025. osuđena je na kaznu od jedne do 15 godina za ubistvo i na još jednu u istom trajanju za zaveru. Za djelo povezano s vatrenim oružjem dobila je od pet godina do doživotnog zatvora. Prema pisanju medija KSL, prijeti joj najmanje šest godina zatvora. Dio sporazuma bila je i saradnja s tužilaštvom, pa je Ketrin svjedočila i protiv svog brata i protiv majke.

Elis je u martu 2026. osuđen za ubistvo na kaznu od 15 godina do doživotnog zatvora. Sud mu je istovremeno izrekao kazne za ometanje pravde, nasilje u porodici u prisustvu djeteta, kupovinu ili prenos opasnog oružja i posjedovanje kontrolisanih supstanci. Kazne mora da izdržava uzastopno. U aprilu je Ketrin ponovo svedočila, ovog puta na suđenju svojoj majci. Gristova je negirala učešće u planu, ali ju je porota u junu 2026. proglasila krivom za ubistvo, zavjeru i druga krivična djela.

Sudija joj je izrekao maksimalne kazne za sva djela: za ubistvo od 15 godina do doživotnog zatvora, za zavjeru s ciljem izvršenja ubistva od jedne do 15 godina, a za ometanje pravde još jednu kaznu od jedne do 15 godina zatvora. Za dvije presude u vezi s nasiljem u porodici u prisustvu djeteta dosuđeno joj je do pet godina za svaku. Sve kazne mora da izdržava uzastopno. Sudija je Gristovu pritom označio kao "mozak" čitavog plana i preporučio da joj se nikada ne razmatra uslovni otpust, prenosi čas.sk