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Automobil sletio u kanal na putu Banjaluka – Čelinac

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26.10.2026 18:06

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Ауто слетио у канал Зелени вир
Foto: Društvene Mreže

Automobil je sletio u kanal pored magistralnog puta Banjaluka – Čelinac, na ulazu u Zeleni Vir, javljaju vozači.

Za sada nema informacija o tome da li u ovoj saobraćajnoj nezgodi ima povrijeđenih, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

Uzrok i okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja automobila za sada nisu poznati.

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Tagovi :

Zeleni Vir

Saobraćajna nezgoda

Banjaluka

Saobraćajna nesreća

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