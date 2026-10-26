Automobil sletio u kanal na putu Banjaluka – Čelinac

Automobil je sletio u kanal pored magistralnog puta Banjaluka – Čelinac, na ulazu u Zeleni Vir, javljaju vozači.

Za sada nema informacija o tome da li u ovoj saobraćajnoj nezgodi ima povrijeđenih, a na vozilu je pričinjena materijalna šteta.

Uzrok i okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja automobila za sada nisu poznati.