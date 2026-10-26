Vatikan se oglasio o zdravlju pape Lava

Vatikan je potvrdio da papa Lav XIV od 6. do 17. novembra putuje u Latinsku Ameriku, gdje će posjetiti Urugvaj, Argentinu i Peru. Manje od dvije nedjelje uoči putovanja, papa je poručio da osjeća "veliku radost i entuzijazam", prenosi Vatikan Njuz.

U saopštenju se navodi da će putovanje biti održano prema planu. Posjeta će, kako je istaknuto, "pružiti priliku za jačanje zajedništva sa lokalnim crkvama, ohrabriti vjernike u njihovoj misiji i donijeti poruku vjere, nade i mira narodima Urugvaja, Argentine i Perua".

"Radujem se povratku na kontinent na kojem sam proveo toliko važnih trenutaka u životu", izjavio je papa.

"Neka ovo putovanje bude prilika da otvorimo srca jedni drugima, ojačamo naše zajedništvo kao braća i sestre i obnovimo posvećenost radosnom propovjedanju Jevanđelja", dodao je.

Oporavak nakon operacije

U saopštenju se govori i o papinom oporavku nakon operacije 13. oktobra. Navodi se da se uspješno oporavlja, što potvrđuju i pozitivne procjene njegovog ljekarskog tima.

"Kao što je ranije objavljeno, hirurški zahvat bio je uspješan i protekao je bez komplikacija. Naknadni ljekarski pregledi potvrdili su da je stanje bilo lokalizovano i da dalja onkološka terapija nije potrebna", dodaje se u saopštenju.

Papa Lav postepeno se vratio svojim aktivnostima, ali je u dogovoru sa ljekarima prilagodio dnevni raspored. Na taj način dao je prednost oporavku, dok istovremeno nastavlja da obavlja svoje papinske dužnosti.

"Zadržao je važne sastanke i javne obaveze, vodeći računa o svakodnevnim potrebama i ostavljajući dovoljno vremena za odmor", navodi se u saopštenju.

Papa je i dalje "duboko zahvalan na molitvama i ljubavi koje prima iz cijelog svijeta, kao i na predanoj brizi medicinskog osoblja koje ga prati tokom oporavka".

Ljekar: Nema prepreka za putovanje

Kancelarija za štampu Vatikana prenijela je i izjavu papinog ljekara, dr Luiđija Karbonea.

"Dr Luiđi Karbone potvrđuje da se oporavak Svetog oca nakon operacije nastavlja, a posljednji pregledi svjedoče o njegovom dobrom zdravlju i povoljnom kliničkom stanju", navodi se u izjavi.

"Na osnovu trenutnog stanja, kao i obavljenih laboratorijskih i drugih pregleda, ne postoje nikakve medicinske prepreke koje bi ga spriječile da krene na planirano putovanje u Latinsku Ameriku. Papa veoma pažljivo i savesno sledi preporuke ljekara, uz čvrstu odlučnost da nastavi da služi Crkvi."