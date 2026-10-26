Logo

Udaraju se čekićima po licu zbog ljepote: Više od 100 povrijeđenih!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 19:08

Komentari:

0
Више од 100 младих у Русији повријеђено је због опасног тренда „боун смашинг“, у којем се чекићима ударају по лицу како би добили израженије јагодице и мужевнији изглед.
Foto: X/printscreen

Više od 100 mladih ljudi u Rusiji zadobilo je povrede jer su se udarali čekićima po licu, vjerujući da će tako dobiti izraženije jagodične kosti i muževniji izgled.

Kako prenosi NEKSTA, riječ je o pripadnicima takozvanog pokreta „lukmaksing“ (lookmaxxing), uglavnom mladićima starosti od 15 do 26 godina. Oni vjeruju da će ponavljanim udarcima po jagodicama i bradi kosti postati istaknutije, a lice muževnije.

Ova praksa, poznata i kao „boun smašing“ (bone smashing), privukla je i odrasle muškarce, uključujući i one starosti do 45 godina.

Na snimku koji se dijeli uz ove navode vidi se mladić koji se čekićem više puta udara po jagodici i bradi. Na licu su mu vidljivi crvenilo i modrice.

Umjesto željenih estetskih promjena, ovakvi postupci mogu dovesti do ozbiljnih povreda. Kod jednog mladića došlo je do krvarenja, dok je drugi izgubio osjećaj u dijelu lica.

Udarci mogu oštetiti živce i izazvati prelome vilice i jagodičnih kostiju. Ponavljane povrede mogu dovesti i do fibroze, odnosno zadebljanja i ožiljavanja tkiva, koje ponekad zahtijeva hirurško uklanjanje.

(Indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Rusija

trend

Omladina

društvene mreže

čekić

tjelesne povrede

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кажњени пчелари због непријављених кошница

Društvo

Kažnjeni pčelari zbog neprijavljenih košnica

2 h

0
беба пелене пемпас

Društvo

Kada je dijete spremno za odvikavanje od pelena

2 h

0
Света Петка

Društvo

Srpska pravoslavna crkva sutra slavi praznik posvećen Svetoj Petki: Ovo su vjerovanja

3 h

0
"Тему" након казне од 200 милиона евра мијења правила

Društvo

"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

20

58

Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima