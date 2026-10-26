Udaraju se čekićima po licu zbog ljepote: Više od 100 povrijeđenih!

Više od 100 mladih ljudi u Rusiji zadobilo je povrede jer su se udarali čekićima po licu, vjerujući da će tako dobiti izraženije jagodične kosti i muževniji izgled.

Kako prenosi NEKSTA, riječ je o pripadnicima takozvanog pokreta „lukmaksing“ (lookmaxxing), uglavnom mladićima starosti od 15 do 26 godina. Oni vjeruju da će ponavljanim udarcima po jagodicama i bradi kosti postati istaknutije, a lice muževnije.

Ova praksa, poznata i kao „boun smašing“ (bone smashing), privukla je i odrasle muškarce, uključujući i one starosti do 45 godina.

Russian zoomers are once again injuring themselves with hammers to get sharper cheekbones — more than 100 people have suffered injuries from “bonesmashing” Young looksmaxxers aged 15–26 believe that hitting their cheekbones and chins will make their bones more prominent and their faces more masculine. Even grown men up to the age of 45 are engaging in this practice. In reality, one young man suffered a haemorrhage, while another experienced numbness in part of his face. The blows can damage nerves and fracture the jaw and cheekbones. Repeated injuries can lead to fibrosis, which may require surgery to correct. — NEXTA (@nexta_tv) October 25, 2026

Na snimku koji se dijeli uz ove navode vidi se mladić koji se čekićem više puta udara po jagodici i bradi. Na licu su mu vidljivi crvenilo i modrice.

Umjesto željenih estetskih promjena, ovakvi postupci mogu dovesti do ozbiljnih povreda. Kod jednog mladića došlo je do krvarenja, dok je drugi izgubio osjećaj u dijelu lica.

Udarci mogu oštetiti živce i izazvati prelome vilice i jagodičnih kostiju. Ponavljane povrede mogu dovesti i do fibroze, odnosno zadebljanja i ožiljavanja tkiva, koje ponekad zahtijeva hirurško uklanjanje.

(Indeks)