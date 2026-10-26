Upad na TV Informer: Napadnut Dragan Vučićević, polupana redakcija

Nekoliko demonstranata upalo je večeras u zgradu televizije Informer, pošto su se prethodno okupili ispred zgrade.

Nakon prijetnji glavnom uredniku Draganu Vučićevići i zaposlenima, napravili su nered u redakciji, a Vučićevića i druge novinare koji su bili u studiju izvukli iz redakcije.

Od njega su tražili, kako kažu, da se izvini slobodnom srpskom narodu.

Tokom upada u prostorije unosili su se u lice Vučićeviću i drugima i verbalno ih napadali i pljuvali. Tokom čitavog incidenta, TV Informer je nastavio da emituje signal.

Informer stigla pravda naroda. Konj se baš uplašio, maze ga da se smiri. https://t.co/HuFyfJt46g — Stefan Janjić (@advokatjanjic) October 26, 2026

Okupljeni su prethodno ispred televizije Informer lupali na vrata i prozore zgrade, a kako je glavni urednik Dragan J. Vučićević rekao u programu uživo zgrada je opkoljena, a vrata oštećena.

On je pozvao policiju da reaguje navodeći da oni pokušavaju da uđu u prostorije televizije, ali policija dugo vremena nije reagovala.

Vučićević je rekao i da je grupa lupala na prozore i vrata, kao i da su, kako je rekao, "odvalili jedna krila vrata na ulazu u televiziju".