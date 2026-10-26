Koliko će Studentska lista imati mandata?

Uz proglašenje pobjede iz Studentske liste stižu i najave da ih čeka veliki posao izgradnje Srbije.

"Ne obećavamo da će sve biti lako. Obećavamo da nećemo zaboraviti zašto smo počeli. Nećemo zaboraviti ljude koji su nam ukazali poverenje, nećemo zaboraviti vrednosti zbog kojih smo se borili. I nećemo zaboraviti da vlast nije privilegija, već odnos prema narodu", kaže Radomir Saičić, kandidat za poslanika.

Na drugom mjestu je "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koja je prema dosadašnjim rezultatima osvojila 39,3 odsto glasova, odnosno 104 mandata u Skupštini Srbije. Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da on i njegova lista neće blokirati formiranje Skupštine Srbije i formiranje vlade. I čestitao pobjedu.

"Tako da oni čim zakažu Skupštinu, mi da im pravimo probleme, da odlažemo , da blokiramo, da nećemo da verifikujemo mandate-ništa od toga nećemo. Mogu da naprave skupštinu za 10, 15 dana. Za 10,15 dana mogu da uđu u Vlad, da formiraju Vladu kakvu hoće", rekao je Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

Niko od drugih većinskih lista nije prošao cenzus na izborima u Srbiji. Mandate su još osvojili manjinska lista Savez vojvođanskih Mađara tri mandata, Albanska koalicija dva, lista Rasima Ljajića jedan i SDA-Čuvari Sandžaka jedan mandat. Socijalistička partija Srbije mogla bi prvi put u svojoj istoriji ostati bez poslanika u Narodnoj skupštini Srbije. Prema preliminarnim rezultatima Cesida, izlaznost na izborima bila je oko 70 odsto. Ustavom je propisano da Narodna skupština mora biti konstituisana u roku od 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Rokovi za konstituisanje teku od objavljivanja ukupnog izvještaja o rezultatima izbora, koji Republička izborna komisija objavljuje u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja. 10 dana od objavljivanja ukupnog izvještaja Republička izborna komisija dodjeljuje mandate kandidatima za narodne poslanike.