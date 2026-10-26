Logo

Oglasio se Stejt department o izborima u Srbiji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 17:57

Komentari:

0
У Србији су завршени ванредни парламентарни избори, на којима су грађани бирали 250 посланика новог сазива Скупштине Србије. Бирачка мјеста била су отворена од 7.00 до 20.00 часова, а ко се затекне на бирачком мјесту или непосредно испред њега после тог времена биће му омогућено да гласа.
Foto: Tanjug/AP Photo/Oliver Bunić

Iz američkog Stejt department pozdravili su učešće građana Srbije na vanrednim parlamentarnim izborima i istakli da se Sjedinjene Države raduju nastavku i daljem unapređenju partnerstva.

Portparol Stejt departmenta je naveo da su upoznati sa preliminarnim rezultatima, uključujući i priznanje izbornog poraza bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića, prenosi Kosovo onlajn.

"Radujemo se nastavku i daljem unapređenju našeg partnerstva sa novoizabranim članovima Narodne skupštine Srbije i građanima Srbije, nadovezujući se na zamah ostvaren tokom protekle godine, između ostalog i pokretanjem strateškog dijaloga", istakao je portparol Stejt departmenta.

SAD i Srbija pokrenule su sredinom jula strateški dijalog kako bi produbile saradnju, prenosi Srna.

Dvije zemlje su tada potpisale Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbjednosti.

Susret američkih i srpskih zvaničnika otvorio je 17. jula američki državni sekretar Marko Rubio.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srbija

izbori

Izbori u Srbiji

Izbori u Srbiji 2026

Stejt department

Komentari (0)

Pročitajte više

Посао

Ekonomija

Ovom gradu je potrebno više od 200 radnika: Evo ko ima šansu za posao

10 h

1
Младић крвнички претукао пензионера: Ударао га у главу

Srbija

Mladić krvnički pretukao penzionera: Udarao ga u glavu

12 h

0
Цвијановић честитала "Студентској листи": Српска остаје загледана у Србију

Republika Srpska

Cvijanović čestitala "Studentskoj listi": Srpska ostaje zagledana u Srbiju

14 h

21
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić čestitao Studentskoj listi: Snažna i stabilna Srbija oslonac je Srpskoj

22 h

6

Više iz rubrike

Милош Јовановић подноси оставку и повлачи се са јавне сцене

Srbija

Miloš Jovanović podnosi ostavku i povlači se sa javne scene

5 h

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Podignuta nova optužnica u slučaju "Banjska"

6 h

0
Судија држи чекић у судници

Srbija

Bacio bombu na restoran: Evo koliku kaznu je dobio

7 h

0
Парламентарни избори у Србији.

Srbija

Šta slijedi nakon izbora u Srbiji

7 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznijela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

20

58

Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima