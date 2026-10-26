Majkrosoft nudi "dobrovoljni" raskid ugovora za 60.000 zaposlenih

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"Majkrosoft" nudi paket za dobrovoljni raskid ugovora o radu za 60.000 zaposlenih, što je otprilike četvrtina njene radne snage, saopštili su iz kompanije.
Tehnološki gigant ovim potezom nastoji da smanji troškove dok istovremeno ulaže u vještačku inteligenciju.
Ponudom su obuhvaćeni zaposleni u izabranim timovima u SAD, Kanadi, Indiji i Velikoj Britaniji na nivou potpredsjednika i nižerangiranih. Oni koji rade u centrima za podatke, prodaji i marketingu nisu uključeni.
"Ponuda za dobrovoljni odlazak odražava važan dio načina na koji razvijamo naš pristup promjenama - stvaranje veće fleksibilnosti i, gdje je to moguće, više načina za zaposlene da oblikuju svoje sljedeće poglavlje", rekla je u dopisu zaposlenima izvršni potpredsjednik i glavni direktor za ljudske resurse Ejmi Kolman, prenosi Srna.
To je druga dobrovoljna ponuda za odlazak koju je "Majkrosoft" ponudio zaposlenima ove godine, podsjeća AP.
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