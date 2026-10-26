Milijarde na stolu: Kompanija koja parira Čet GPT-u sprema veliki iskorak

Američka tehnološka kompanija „Antropik“, poznata po sistemu vještačke inteligencije Klod, zvanično je pokrenula postupak izlaska na berzu.

Riječ je o jednom od najiščekivanijih poslovnih događaja godine, a prodaja njenih akcija mogla bi postati najveća u istoriji.

„Antropik“ je američkoj Komisiji za hartije od vrijednosti i berze (SEC) predao dokumentaciju za izlazak na berzu Nasdak, na kojoj bi se njegovim akcijama trgovalo pod oznakom ANT, objavio je CNBC.

To znači da bi ulagači uskoro mogli prvi put javno da kupuju akcije kompanije koja je postala jedan od najvećih konkurenata „Open AI-ju“, tvorcu Čet GPT-a. Tačan datum početka trgovanja i cijena akcija još nisu određeni.

Kompanija postoji tek pet godina

„Antropik“ je 2021. godine osnovao Dario Amodej sa grupom istraživača koji su prethodno radili u „Open AI-ju“. Za samo pet godina kompanija je postala jedan od najvažnijih igrača u industriji vještačke inteligencije.

Njen najpoznatiji proizvod je Klod, sistem vještačke inteligencije koji može da piše tekstove, analizira dokumente, odgovara na pitanja i pomaže u programiranju.

Poseban uspjeh postigao je Klod kod (Claude Code), alat koji programerima pomaže u pisanju, provjeravanju i izmjeni računarskog koda. Zahvaljujući takvim proizvodima, „Antropik“ je privukao brojne poslovne korisnike koji vještačku inteligenciju žele da koriste za brže i jeftinije obavljanje posla.

Mogla bi nadmašiti i Maskov Spejs Iks

Prema medijskim izvještajima, „Antropik“ bi izlaskom na berzu mogao da prikupi čak 100 milijardi dolara, dok bi ukupna vrijednost kompanije mogla biti procijenjena na između 1.500 i 2.000 milijardi dolara. Za sada je riječ o procjenama, a ne o konačno dogovorenim iznosima.

Ako se najavljeni planovi ostvare, „Antropik“ bi mogao da nadmaši rekord koji je u junu ove godine postavio „Spejs Iks“ Ilona Maska. Ta kompanija je tada prvom javnom prodajom akcija prikupila 85,7 milijardi dolara.

Izlazak na berzu omogućava kompanijama da prodajom akcija prikupe novac od ulagača, koji zauzvrat postaju njihovi suvlasnici. „Antropik“ bi na taj način mogao da obezbijedi dodatna sredstva za razvoj novih sistema vještačke inteligencije i računarske infrastrukture potrebne za njihov rad.

Prihodi snažno rastu, ali su gubici ogromni

Dokumentacija otkriva koliko „Antropik“ brzo raste, ali i koliko je razvoj vještačke inteligencije skup.

U prvih šest mjeseci 2026. godine kompanija je ostvarila 16,3 milijarde dolara prihoda, u poređenju sa približno 1,2 milijarde dolara u istom periodu prošle godine. Istovremeno je prijavila neto gubitak od čak 80,7 milijardi dolara.

Ipak, najveći dio tog gubitka ne predstavlja novac koji je kompanija potrošila u svakodnevnom poslovanju. Oko 72,4 milijarde dolara odnosi se na računovodstvene promjene vrijednosti ranijih finansijskih ugovora, povezane prije svega sa rastom procijenjene vrijednosti kompanije.

Ulagači strahuju da se na vještačku inteligenciju troši previše

Izlazak „Antropika“ na berzu dolazi u trenutku kada na američkom tržištu raste zabrinutost zbog ogromnih ulaganja u vještačku inteligenciju.

Tehnološke kompanije ulažu stotine milijardi dolara u centre za obradu podataka, snažne računarske čipove i druge sisteme potrebne za razvoj i pokretanje vještačke inteligencije. Međutim, sve češće se postavlja pitanje da li će zarada od tih usluga biti dovoljno velika da opravda takve troškove.

Zabrinutost se posljednjih sedmica odrazila i na cijene akcija kompanija koje iznajmljuju računarske kapacitete za vještačku inteligenciju. Akcije kompanija „KorViv“ i „Nebijus“ izgubile su više od 30 odsto vrijednosti tokom oktobra.

„Antropik“ će zato morati da uvjeri ulagače ne samo da može nastaviti brzo da raste već i da njegovo poslovanje dugoročno može donositi dobit.

Kompanija se istovremeno takmiči sa „Open AI-jem“ i „Guglom“, a suočava se i sa pravnim i političkim sporovima u SAD u vezi sa bezbjednošću vještačke inteligencije i njenom upotrebom u vojne svrhe.

(Indeks)