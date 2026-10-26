Logo

Francusku čeka novi vikend nemira? Učenici odbili vladine prijedloge

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 19:28

Komentari:

0
Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.
Foto: AP Photo/Jean-Francois Badias/Tanjug

Lideri protesta francuskih učenika saopštili su da je Vlada ponudila paket prijedloga za prosvjetu kao odgovor na ulične proteste, ali su oni rekli da će nastaviti sa demonstracijama jer mjere nisu dovoljne za ispunjavanje zahtjeva.

Nakon sastanka sa Vladinim zvaničnicima, učenici su objavili da prijedlozi uključuju ograničavanje veličine pojedinih odjeljenja, kredite za renoviranje škola i zamjenu sistema prijema na univerzitete koji smatraju nepravednim.

"Nisu ispunjeni svi naši zahtjevi. Nastavićemo koliko god bude potrebno", rekao je Luj Letublon, jedan od predstavnika srednjoškolaca.

Vlada za sada nije zvanično potvrdila da je dala ponudu demonstrantima.

Proteste su pokrenuli srednjoškolci nezadovoljni stanjem škola i uslovima u učionicama, ali je prije devet dana nasilje zahvatilo gradove širom Francuske.

Pokret se od tada proširio i privukao sindikate i aktiviste "Žutih prsluka".

Predsjednik Emanuel Makron ranije je priznao da će vjerovatno ovog vikenda biti još nemira uoči većih protesta zakazanih za 5. novembar, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

protesti u Francuskoj

srednjoškolci

demonstracije

Komentari (0)

Više iz rubrike

Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Svijet

Vatikan se oglasio o zdravlju pape Lava

2 h

0
Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.

Svijet

Ubijena medicinska sestra koja je liječila oboljele od ebole

3 h

0
Мајкрсофт

Svijet

Majkrosoft nudi "dobrovoljni" raskid ugovora za 60.000 zaposlenih

3 h

0
Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

Svijet

Zaharova: Očekujemo nastavak obostrano korisne saradnje sa Srbijom

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznijela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

20

58

Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima