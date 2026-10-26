Stravičan niz majki koje ubijaju svoju djecu: Da li je primjer Lindzi Klensi pokrenuo opasan talas?

Prema pisanju američkog "Njujork posta", najmanje osam slučajeva majki optuženih da su ubile ili pokušale da ubiju svoju djecu pojavilo se od početka suđenja Lindzi Klensi u julu 2026. godine.

Stručnjaci upozoravaju na mogućnost takozvane "socijalne zaraze", odnosno da intenzivno medijsko izveštavanje o jednom slučaju može uticati na druge ranjive osobe. Ipak, naglašavaju da za sada nema dokaza da su ovi slučajevi povezani.

Slučaj Lindzi Klensi u centru pažnje

Lindzi Klensi je optužena da je zadavila svoje troje djece - petogodišnju Koru, trogodišnjeg Dosona i osmomjesečnog Kalana - a potom pokušala da izvrši samoubistvo skokom sa prozora drugog sprata. Preživela je, ali je ostala paralizovana od struka naniže.

Njena odbrana tvrdi da je patila od teške postporođajne psihoze, koja u mesecima prije smrti djece nije bila pravilno dijagnostikovana.

Klensi se izjasnila da nije kriva zbog nedostatka krivične odgovornosti, a suđenje je završeno bez presude jer porota nije uspjela da postigne jednoglasnu odluku.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a brojne žene okupile su se ispred suda kako bi joj pružile podršku, tvrdeći da je zakazao zdravstveni sistem, a ne da je postupala iz zlobe.

Stručnjaci upozoravaju na mogući efekat imitacije

Dan Romer iz Centra za javnu politiku Anenberg smatra da bi intenzivno medijsko izvještavanje moglo da utiče na osobe koje su već u ozbiljnoj psihičkoj krizi.

- Ovo se uklapa u model socijalne zaraze, posebno zbog pažnje koju slučaj dobija - rekao je Romer.

On je ranije proučavao da li je popularna Netfliksova serija "13 razloga zašto" mogla da doprinese porastu samoubistava među mladima. Prema njegovim riječima, praćenje slučaja Klensi, ali i praćenje ljudi koji su joj pružali podršku, moglo je da odjekne kod drugih psihički ranjivih majki.

Psihijatar Suzan Haters Fridman, stručnjak za ubistva djece koja počine njihove majke, upozorava da je slučaj Klensi dobio neuobičajeno veliku medijsku pažnju.

Ona postavlja pitanje da li bi takva izloženost mogla da navede neku osobu da razmišlja o sličnom postupku kako bi i sama privukla pažnju.

Se llama Kailey Erhart de 22 años acusada de haber matado a sus tres hijos el 6 de agosto, cortándole el cuello, dos de ellos fallecieron, el de 5 meses y otro de 3 años, el de 1 año sobrevivió, tras una cirugía. Efecto "llamada" del crimen de Lindsey Clancy. Qué HORROR. https://t.co/pGLoihd4XZ — 𝑵𝒊𝒌𝒂 🌻🇪🇸🏁🇮🇱🇺🇲 (@NikaTgn) August 24, 2026

Ipak, stručnjaci upozoravaju i na mogućnost pristrasnosti u potvrđivanju već formiranih uvjerenja: javnost možda ne bilježi stvarni porast ovakvih zločina, već im pridaje više pažnje zato što je slučaj Klensi u centru interesovanja.

Najmanje osam slučajeva od početka suđenja

Među slučajevima koji su privukli pažnju medija nalazi se i slučaj Kori Volš iz Ilinoisa, koja je osumnjičena da je u septembru objesila svog dvogodišnjeg sina Bareta, a zatim pokušala da se ubije.

Njen advokat tvrdi da je doživljavala psihotičnu epizodu, a prema navodima iz izvještaja, intenzivno je pratila suđenje Lindzi Klensi.

U Indijanije Ališa Kalderon osumnjičena da je ubila svog devetogodišnjeg sina Džulijana, a zatim sebi oduzela život. Nekoliko nedjelja ranije, na društvenim mrežama podijelila je apel za prikupljanje novca za porodicu Klensi.

U Sjevernoj Dakoti, Kejli Erhart je osumnjičena da je u avgustu ubila svoje dvoje djece. Prema navodima iz slučaja, otuđenom suprugu poslala je poruku: "Pozdravi se sa svojom djecom."

Stepmom reveals Metallica Rose's chilling final call with family before she stabbed son, husband - and the sign she planned killings for weeks https://t.co/TJPNnh4tJ4 https://t.co/iBXJpGrEdx — New York Post (@nypost) October 14, 2026

U Pensilvaniji je Metalika Rouz Harison osumnjičena da je ubila supruga i trogodišnjeg sina u odmaralištu, a zatim pokušala da se ubije. Prema navodima iz izvještaja, zločin se dogodio posljednjeg dana porodičnog odmora.

Još jedan slučaj odnosi se na Džaniku Elington iz Vašingtona, koja je osumnjičena da je nožem napala svoje ćerke na auto-putu, nakon što je govorila da ih neko prati, a zatim namerno izazvala saobraćajnu nesreću.

Zašto se to dešava?

Ubistva djece koja počine njihove majke rijetka su, ali stručnjaci navode nekoliko mogućih motiva. Prema analizi američkih podataka o kriminalu iz perioda od 1976. do 2007. godine, godišnje se beležilo oko 200 slučajeva u kojima majke ubiju svoju djecu.

Psihijatar Filip Dž. Resnik je još šezdesetih godina izdvojio nekoliko obrazaca: roditelj može da odbacuje djete, zlostavljanje i zanemarivanje mogu da prethode zločinu, a u nekim slučajevima roditelj pokušava da se osveti drugom roditelju.

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Postoje i slučajevi u kojima osoba, usled ozbiljnog psihičkog poremećaja, pogrešno veruje da deluje u interesu deteta ili ne može da podnese pomisao da ga ostavi nakon sopstvenog samoubistva.

Stručnjaci ističu da se mnogi raniji slučajevi odnose na novorođenčad i bebe, dok su u nekoliko nedavnih slučajeva žrtve bila starija djeca.

Dodatnu uznemirenost izaziva činjenica da su neke od osumnjičenih majki na društvenim mrežama objavljivale fotografije koje prikazuju naizgled srećan porodični život neposredno prije tragedije.

Romer upozorava da medijska izloženost može da utiče na ponašanje ranjivih ljudi, ali uzročna veza u ovim slučajevima još nije dokazana.

- Slučaj Lindzi Klensi naveo je više žena da razgovaraju o ubistvima djece - rekla je Haters-Fridman, dodajući da o toj temi ne razgovaraju samo novopečene majke, već i ljudi iz različitih društvenih grupa, piše Njujork post.