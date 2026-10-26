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Avion britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva poslao signal za hitnu pomoć!

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26.10.2026 20:31

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Foto: pexels/Michael Pointner

Avion britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) proglasio je vanredno stanje tokom leta iznad Velike Britanije, nakon što je poletio iz vojne baze Boskomb Daun, prenosi britanski Miror.

Riječ je o avionu Erbas A400M Atlas, koji je u ponedjeljak, nešto prije 14 časova, poletio iz baze u Ejmsberiju, u grofoviji Viltšir.

Nedugo nakon polijetanja, na visini od oko 3.350 metara, posada je aktivirala kod 7700, koji se u vazduhoplovstvu koristi za označavanje vanredne situacije.

Za sada nije poznato zbog čega je na letu sa oznakom RRR4952 proglašeno vanredno stanje.

Kod 7700 piloti aktiviraju kada se suoče sa situacijom koja zahtijeva hitnu reakciju kontrole letenja. Razlog može biti tehnički kvar, bezbjednosna prijetnja, zdravstveni problem nekoga u avionu ili druga nepredviđena okolnost.

Aktiviranjem ovog koda kontrola letenja dobija informaciju da je avionu potrebna prioritetna pomoć, nakon čega se, u zavisnosti od situacije, preduzimaju odgovarajuće mjere, uključujući oslobađanje vazdušnog prostora i obavještavanje hitnih službi na zemlji.

Prema podacima specijalizovanog sajta Squawk7700, posada je kod za vanrednu situaciju aktivirala oko 14.30 časova.

Avion je nakon toga nastavio da kruži iznad područja Vorminstera i Vilija, gdje je letio i prije proglašenja vanrednog stanja.

Prema posljednjim informacijama koje je objavio britanski medij, letjelica je i u 15.55 časova bila u vazduhu, a kod 7700 i dalje je bio aktivan.

Ovo nije prvi takav incident sa britanskim vojnim avionima u posljednjih nekoliko dana.

U četvrtak je i borbeni avion Tajfun proglasio vanredno stanje tokom rutinskog trenažnog leta iznad Sjevernog mora, nakon što se sudario sa pticom.

Pilot je tada aktivirao kod 7700, nakon čega se avion vratio u bazu RAF Koningsbi u Linkolnširu.

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Tagovi :

Velika Britanija

avion

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