Logo

Više od polovine privedenih u Barseloni su maloljetnici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 20:27

Komentari:

0
Више од половине приведених на масовним протестима у Барселони су малољетници, изјавио је градоначелник овог шпанског града Хауме Колбони.
Foto: Anadolu/Lorena Sopena Lopez

Više od polovine privedenih na masovnim protestima u Barseloni su maloljetnici, izjavio je gradonačelnik ovog španskog grada Haume Kolboni.

Masovni protesti održani su u centru Barselone 24. oktobra. Gradonačelnik je rekao da su tokom protesta oštećena 23 maloprodajna objekta.

"Takođe želim da pošaljem potpuno jasan signal roditeljima onih 56 odsto pritvorenika koji su maloljetnici, budući da će posljedice snositi i odrasli i roditelji", rekao je Kolboni u intervjuu radiju "Kadena SER".

On je dodao da je više od 128 ljudi privedeno tokom protesta, a protiv njih se vodi istraga, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Španija

Barselona

Protesti

demonstracije

privođenje

hapšenje

maloljetnici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Линдзи Кленси посматра чланове пороте док их судија Вилијам Саливан анкетира током суђења за убиство у Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у понедјељак, 31. августа 2026. године.

Svijet

Stravičan niz majki koje ubijaju svoju djecu: Da li je primjer Lindzi Klensi pokrenuo opasan talas?

1 h

0
Лоше вијести за европске фирме: Кредити све скупљи, профити све тањи

Svijet

Loše vijesti za evropske firme: Krediti sve skuplji, profiti sve tanji

1 h

0
Смрт филм режисер сценариста глумац

Svijet

Tužna vijest za obožavaoce „Zvjezdanih staza“: Preminuo poznati glumac

1 h

0
Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.

Svijet

Francusku čeka novi vikend nemira? Učenici odbili vladine prijedloge

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

Tramp: Izbori u Brazilu izgledaju kao da su namješteni

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznijela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima