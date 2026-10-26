Više od polovine privedenih u Barseloni su maloljetnici

Više od polovine privedenih na masovnim protestima u Barseloni su maloljetnici, izjavio je gradonačelnik ovog španskog grada Haume Kolboni.

Masovni protesti održani su u centru Barselone 24. oktobra. Gradonačelnik je rekao da su tokom protesta oštećena 23 maloprodajna objekta.

"Takođe želim da pošaljem potpuno jasan signal roditeljima onih 56 odsto pritvorenika koji su maloljetnici, budući da će posljedice snositi i odrasli i roditelji", rekao je Kolboni u intervjuu radiju "Kadena SER".

On je dodao da je više od 128 ljudi privedeno tokom protesta, a protiv njih se vodi istraga, prenosi Srna.