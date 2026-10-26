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Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

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26.10.2026 21:05

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Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Foto: pexels/Plato Terentev

Pravoslavni vjernici sutra obilježavaju praznik posvećen Prepodobnoj mati Paraskevi, u narodu voljenoj kao Sveta Petka. Ova velika svetiteljka vijekovima predstavlja najpouzdanije utočište, nadu i duhovni štit, prije svega za žene, majke, bolesne i sve one koji nose težak životni krst.

Prema starom narodnom vjerovanju, noć uoči praznika ima posebnu duhovnu snagu. Običaj je da se večeras u domovima upali kandilo i svijeća, a porodica okupi u molitvi i miru. Narodno predanje kaže da Sveta Petka u noći uoči svog praznika obilazi domove i pruža nevidljivu utjehu onima koji su u nevolji i koji joj se iskreno obrate.

Jedan od najvažnijih običaja vezanih za ovaj praznik jeste izbjegavanje teških fizičkih poslova, posebno onih koji se tradicionalno vezuju za žene. Od večeras, pa tokom cijelog sutrašnjeg dana, žene ne bi trebalo da peru veš, šiju, pletu, vezu, niti da rade teže kućne poslove. Vjeruje se da se time iskazuje duboko poštovanje prema svetiteljki, a da onoga ko prekrši ovaj običaj tokom godine mogu pratiti bolovi u rukama i nevolje.

Света Петка-26102025

Društvo

Srpska pravoslavna crkva sutra slavi praznik posvećen Svetoj Petki: Ovo su vjerovanja

Sutrašnji dan je prilika da hiljade vjernika pohrle ka hramovima i izvorima ljekovite vode posvećenim ovoj svetiteljki, poput onog u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu ili manastiru Rakovica. Ova sveta voda, u narodu poznata kao "adžijazma", smatra se čudotvornom. Mnogi svjedoče da umivanje ovom vodom i iskrena molitva iscjeljuju očne bolesti, otklanjaju glavobolje i vraćaju duševni mir. Njena čuda nisu samo predanje iz prošlosti; ona se dešavaju svakodnevno onima koji joj pristupe sa čistom vjerom i suzama.

Večeras zastanite na trenutak, ostavite iza sebe svakodnevne brige, umirite misli i oprostite onima koji su vas povrijedili. Oprost je prvi korak ka iscjeljenju duše. Neka vas noć uoči ovog velikog praznika podsjeti da nijedan teret nije pretežak kada imate nadu. Prekrstite se, pomolite se u tišini za zdravlje, blagoslov i spasenje svojih najmilijih, jer Sveta Petka nikada ne ostavlja i ne zaboravlja one koji je iskreno prizivaju u pomoć, prenosi Ona.rs.

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običaji

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