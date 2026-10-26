Marković: Izbori u Srbiji prekretnica za cijeli region

Rezultati izbora u Srbiji mogli bi da označe prekretnicu na političkoj sceni cijelog regiona, ocijenio je Žarko Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika „Glasa Srpske“, ističući da će se promjene osjetiti i u Republici Srpskoj.

„Dosta je puta tokom jučerašnjeg dana spominjano, konkretno u beogradskim medijima ta konstrukcija – praznik demokratije je li. Ali, čini mi se da je na neki način i bio imajući u vidu ovoliku izlaznost, koja je bila onaj jedan podatak koji se najviše pratio tokom izbornog dana jer su i predviđali da će baš takva izlaznost dovesti do ovakvih rezultata“, rekao je Žarko Marković, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Glasa Srpske.

Prema njegovim riječima, potvrđeno je nepisano pravilo da velika izlaznost odgovara opozicionoj strani na svakim izborima.

„Ispostavilo se da je pobjeda Studentske liste daleko ubjedljivija što su mnogi očekivali, dok s druge strane ima i mnogih koji nisu očekivali njihovu pobjedu. Sada imamo jednu prekretnicu na političkoj sceni Srbije. Pretpostavljam da će ta prekretnica uticati na promjene u cijelom regionu“, govori Marković.

Pomenut promjene, koje navodi Marković, odraziće se i na Republiku Srpsku jer ona prirodno sarađuje, kako on navodi, sa Srbijom.

„Cijeli region je pratio izbore. Dobro, mi ovdje, ali cijeli region je pratio. Sarajevo, Zagreb, Crna Gora, kao i okolne zemlje jer je svima bilo interesantno da vide kako će proći na izborima vlast koja vlada u kontinuitetu nekih 15 godina, tako da i sve ovo skupa, ja sam sutra na naslovnici Glasa stavio da su rezultati izbora u Srbiji odjeknuli u cijelom regionu“, navodi Marković.

Kako on govori dalje, Srbija kao epicentar Balkana i jedina i prava država te ono političko što se dešava u njoj važno je svima, a posebno Republici Srpskoj.

„Mnogi su osporavali nama pravo i da glasamo na tim izborima i da pratimo to šta se dešava. Jednostavno ti ljudi ne shvataju da je sasvim normalno da narod iz Republike Srpske sa ogromnim interesovanjem prati izborni proces u Srbiji i ne samo izborni proces već sve druge procese jer mi iako živimo u dvije različite države, nismo samo jedan narod već ne samo kroz kulturni i nacionalni identitet, osjećamo se kao jedno“, navodi Marković.

Kako Marković navodi, stvorila se referendumska atmosfera,a što su rezultati na kraju i potvrdili.

„Vi kada stvorite referendumsku atmosferu, a imamo unazad slučajeve i kod nas, ali i u Srbiji, kada se stvori ta vrsta atmosfere onda su svi ishodi mogući. Tako da mene sinoćnji rezultat nije iznenadio, posebno nakon što su podaci o izlaznosti, a koji su već ujutro bili ogromni u odnosu na prethodne izbore, sve to je govorilo da će se rezultati promijeniti i sve je sludilo da će lista, koja ima određenih karakteristika, koje su nama onako malo neobične za naše prilike, sve je slutilo da će ostvariti pobjedu“, govori Marković.

Kako kaže Marković, nakon obraćanja Aleksandra Vučića, gdje je objavio rezultate izbora u Srbiji, Studentska lista je tada praktično saznala da je pobijedila.