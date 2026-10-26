HE na Drini nastavlja sa aktivnostima na očuvanju ribljeg fonda

Preduzeće „Hidroelektrane na Drini“ iz Višegrada i ove godine nastavlja aktivnosti na očuvanju i obnavljanju ribljeg fonda u rijeci Drini i njenim pritokama.

U saradnji sa sportskim ribolovcima i ekološkim udruženjima, realizuje se redovno poribljavanje, čime se doprinosi očuvanju ribljih vrsta i unapređenju prirodnog bogatstva ovog područja. Redovnim poribljavanjem doprinosi se obnavljanju ribljeg fonda, očuvanju ribljih vrsta i zaštiti prirodnih vrijednosti rijeke.

Rijeka je živi organizam koji pamti i vraća onoliko koliko u nju ulažemo pažnje i ljubavi. Svjesni su toga i u Preduzeću „Hidroelektrane na Drini“ i udruženju sportskih ribolovaca "Drinska jezera".

Odlučili su se na poribljavanje ribljom mlađi. Obezbijeđeno je ukupno 5.200 kilograma riblje mlađi, za šta je izdvojeno oko 93 hiljade maraka. Od toga, 3.000 kilograma odnosi se na mlađ šarana, veličine od 15 do 30 centimetara, dok je preostalih 2.200 kilograma mlađ potočne pastrmke, veličine od sedam do deset centimetara.

Cilj ovih aktivnosti je očuvanje i obnavljanje ribljeg fonda, kao i očuvanje prirodne ravnoteže vodenih ekosistema.

„Svako obogaćivanje rijeke ribljim fondom je veoma važno za svaku rijeku i za obnavljanje ribljeg fonda. Tako da je i za našu rijeku veoma bitno da se svake godine poribljava i obogaćuje ribljim fondom“, rekao je predsjednik udruženja sportskih ribolovaca "Drinska jezera" Višegrad, Aleksandar Kojić.

Saradnja između preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ i Udruženja sportskih ribolovaca „Drinska jezera“ traje godinama, a zajedničke aktivnosti usmjerene su na očuvanje i unapređenje ribljeg fonda. Prema riječima predstavnika ribolovaca, podrška preduzeća od velikog je značaja za realizaciju redovnog poribljavanja, tokom kojeg se u rijeku pušta mlađ različitih ribljih vrsta. Među njima su šaran i pastrmka, a količine koje se svake godine obezbjeđuju predstavljaju značajan doprinos nastojanjima da se riblji fond obnavlja i očuva za buduće generacije. Ovakve aktivnosti važne su i za sportski ribolov, ali i za očuvanje prirodnih vrijednosti rijeke Drine.

„Mi u saradnji sa HE Višegrad svake godine vršimo nesebično poribljavanje od strane HE Višegrad. Svake godine pustimo oko 2500 kg mlađi šarana i negdje oko 800 kg mlađi potrošne pastrmke“, rekao je Kojić.

Poribljavanje rijeke Drine nije samo pitanje dobre volje, već i jedna od obaveza koje proizlaze iz ekoloških uslova pod kojima preduzeće posluje. „Hidroelektrane na Drini“ imaju ekološku dozvolu nadležnog ministarstva, kojom su definisane obaveze u oblasti zaštite životne sredine, uključujući i aktivnosti na očuvanju ribljeg fonda. U skladu sa tim obavezama, preduzeće svake godine obezbjeđuje riblju mlađ i organizuje njeno puštanje u vodu, uz saradnju sa lokalnim udruženjima. Na taj način nastoji se dati doprinos očuvanju riječnog ekosistema i unapređenju uslova za opstanak ribljih vrsta u Drini i njenim pritokama.

„Poribljavanje vršimo sa mlađi potrošne pastrmke i šarana. Negdje preko pet tona mlađi svake godine naše preduzeće kupi i uradi poribljavanje uz pomoć Ekološkog udruženja u Kopačima i Višegradu“, rekao je rukovodilac Službe za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta životne sredine, Darko Frganja.

Kada je riječ o stanju ribljeg fonda u Drini, predstavnici sportskih ribolovaca ističu da je brojnost autohtonih vrsta uglavnom na dosadašnjem nivou, dok je kod šarana primjetan pozitivan pomak. Kako navode, sve je više šarana u rijeci, što dodatno potvrđuje značaj kontinuiranog poribljavanja i brige o ribljem fondu.

Ove aktivnosti posebno raduju sportske ribolovce i ljubitelje rijeke, koji u poribljavanju vide važan doprinos u očuvanju ribljih vrsta i bogatstava rijeke Drine. Zahvaljujući saradnji sa HE Višegrad, poribljavanje se realizuje iz godine u godinu, a ribolovci se nadaju da će se ta praksa nastaviti i u narednom periodu, kako bi rijeka Drina i ubuduće ostala bogata ribom.