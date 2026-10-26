Više od 400 stručnjaka priprema mjere za razvoj Srpske

Treća sjednica Savjeta za razvoj, koji treba da pripremi set sistemskih mjera za dalji razvoj Republike Srpske, održana je danas u Sjedištu Vlade Republike Srpske u Banjoj Luci, uz učešće predsjednika Vlade Save Minića.

Kako je naglašeno, Savjet će uskoro izaći sa sa konkretnim prijedlogom sistemskih mjera u više oblasti, na osnovu širokih, višemjesečnih konsultacija u kojim je učestvovalo više od 400 eksperata iz 14 oblasti.

Premijer Minić pozdravio je aktivnosti Savjeta na razvoju konkretnih, razvojnih mjera koje mogu doprinijeti razvoju društva u više oblasti.

"Ovo je plod rada stručnjaka iz raznih oblasti koji već mjesecima rade na identifikovanju problema i konkretnim prijedlozima za njihovo rješavanje. Iza nas su mjeseci predanog rada, u kojim je, na 16 okruglih stolova, učestvovalo više od 400 ljudi raznih profila, od agronoma, poljoprivrednika, privrednika sportista, univerzitetskih profesora", istakao je Minić.

Tokom rada Savjeta, izdvojeni su prioriteti za razvoj novih projekata u sljedećim oblastima: tehnološkog unapređenja privrede, digitalizacije javne uprave, mjere za poboljšanje stanja u prehrambenoj industriji, turizmu, sportu i kulturu, kao i niz prijedloga za sistemsku podršku mladima.

Savjet za razvoj, odlukom Vlade, oformljen je u februaru ove godine kao savjetodavno tijelo, sa zadatkom da predlaže i podstiče razvojne prioritete Republike Srpske i savjetuje Vladu o tome kako da ih ostvari.