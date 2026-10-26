Vraća se Janik Siner

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Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Velike vijesti stižu iz teniskog svijeta, na scenu se vraća Janik Siner!

Posebnu težinu cijelom događaju daje prisustvo najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, koji predvodi impresivnu listu zvanica u Saudijskoj Arabiji. Pored srpskog asa i Sinera, na spisku učesnika nalaze se i Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Tejlor Fric, Aleks De Minor, kao i talentovani Lerner Tijen.

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