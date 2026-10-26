Vraća se Janik Siner

Autor:ATV redakcija
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Velike vijesti stižu iz teniskog svijeta, na scenu se vraća Janik Siner!
Posebnu težinu cijelom događaju daje prisustvo najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, koji predvodi impresivnu listu zvanica u Saudijskoj Arabiji.
Pored srpskog asa i Sinera, na spisku učesnika nalaze se i Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Tejlor Fric, Aleks De Minor, kao i talentovani Lerner Tijen.
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