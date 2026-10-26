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Vraća se Janik Siner

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26.10.2026 16:27

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Ђоковић и Синер Вимблдон 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Velike vijesti stižu iz teniskog svijeta, na scenu se vraća Janik Siner!

Posebnu težinu cijelom događaju daje prisustvo najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, koji predvodi impresivnu listu zvanica u Saudijskoj Arabiji.

Pored srpskog asa i Sinera, na spisku učesnika nalaze se i Karlos Alkaraz, Aleksander Zverev, Tejlor Fric, Aleks De Minor, kao i talentovani Lerner Tijen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Janik Siner

tenis

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