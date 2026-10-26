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Potvrđeno za ATV: Jašarević ne izlazi na slobodu, SAD traže ekstradiciju

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26.10.2026 17:07

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Потврђено за АТВ: Јашаревић не излази на слободу, САД траже екстрадицију

Sjedinjene Američke Države zatražile su od BiH izručenje Melvida Jašarevića, koji je osuđen na kaznu od 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD 2011. godine.

On će biti sproveden sutra u Sud BiH gdje će mu biti određen ekstradicioni pritvor.

Ovu informaciju za ATV potvrđuje advokat Jašarevića Alma Tabaković.

"To je nešto za šta sam ja obaviještena danas pred kraj radnog vremena", kaže Tabaković.

Protiv Jašarevića se vodi krivični postupak pred američkim pravosuđem koje je 2012. godine podiglo optužnicu pred sudom u okrugu Kolumbija, koji ga tereti za pokušaj ubistva službenika i zaposlenik u američkoj Ambasadi u Sarajevu.

Tabaković ponavlja da je Jašarević odležao za taj terorizam i da će to biti ujedno i teza odbrane.

"To će biti dio onoga što će odbrana da iznese kao svoju tezu na tom ročištu. To je nešto što mi smatramo da je nezakonito da se traži poslije činjenice da je on dobio kaznu od 15 godina koju je odležao i sutra treba da izađe na slobodu", kaže Tabaković.

Melvid Jašarević nema državljanstvo BiH, tako da nema prepreka za njegovo izručenje.

Teroristički napad na Ambasadu BiH

Jašarević je u novembru 2013. godine pravosnažno osuđen na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na Ambasadu SAD u Sarajevu.

Prema presudi, kao pripadnik vehabijske zajednice u Gornjoj Maoči, odlučio je da izvrši teroristički napad kako bi izrazio nezadovoljstvo položajem te i sličnih zajednica, ali i muslimana u BiH, Evropi i svijetu.

Jedan od njegovih zahtjeva bio je povlačenje NATO snaga iz Avganistana, a upućivao je i prijetnje građanima SAD i Njemačke.

Napad je izvršio 28. oktobra 2011. godine, oko 15.30 časova, kada je iz automatske puške otvorio vatru na zgradu američke Ambasade u Sarajevu.

Pucao je oko 50 minuta, a prema sudskoj presudi ispalio je ukupno 105 metaka. Tom prilikom teško je ranio pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, pogodivši ga u obje noge.

Tokom napada pucao je i u pravcu mjesta na kojima su se nalazili policijski službenici koji su obezbjeđivali Ambasadu, dok je istovremeno prijetio i njenim zaposlenima.

Napad je okončan nakon intervencije pripadnika Specijalne jedinice MUP-a Kantona Sarajevo, koji su ga onesposobili i uhapsili.

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Tagovi :

Melvid Jašarević

izručenje

SAD

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