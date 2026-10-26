CIK odbacio žalbu Ivana Begića

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Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine je na 83. hitnoj sjednici donijela odluku da odbija više zahtjeva za ponovno brojanje glasova nakon potvrde rezultata Opštih izbora u BiH, održanih 4. oktobra.
Najviše zahtjeva je imala Bosanska narodna stranka (BNS), koja je tražila ponovno brojanje glasova na biračkim mjestima u Bosansko-podrinjskom kantonu.
Tačnije, BNS je tražio ponovno brojanje glasova na devet biračkih mjesta u Goraždu i Foči, zatim na još tri biračka mjesta u Goraždu, kao i na jednom glasačkom mjestu u opštini Pale-FBiH.
CIK je sve zahtjeve ocijenio kao paušalne te ih odbio kao neosnovane.
Zahtjev je uputio i kandidat za predsjednika Republike Srpske Ivan Begić (SDP), koji je mjesto potpredsjednika Srpske iz reda hrvatskog naroda izgubio za nešto više od 600 glasova, a mjesto je dobio kandidat HDZ 1990 Igor Balukčić.
Kao i sa zahtjevima BNS, CIK je tvrdnje iz Begićeve žalbe ocijenio kao paušalne i odbio njegov zahtjev.
Ova sjednica nije zaključena, a očekuje se da će biti nastavljena i sutra, kada će se raspravljati o novim zahtjevima za ponovno brojanje glasova, piše Kliks.
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