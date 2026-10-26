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Hajdi Klum fotografijama u toplesu zapalila mreže

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26.10.2026 18:34

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Хајди Клум поново је привукла пажњу голишавим фотографијама на друштвеним мрежама. Манекенка је недјељу провела сунчајући се у топлесу крај базена.
Foto: Instagram/printscreen

Njemačka manekenka svaki slobodan trenutak koristi za uživanje, a pratioce redovno časti golišavim fotografijama.

Njemačka manekenka Hajdi Klum ponovo je privukla pažnju golišavim fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama.

Slobodnu nedjelju provela je uživajući kraj bazena, gdje je pozirala u toplesu, a uz fotografiju je kratko napisala: „Nedjeljaaaa“.

Klum svaki slobodan trenutak koristi za odmor i opuštanje, a pratioce redovno časti fotografijama na kojima pokazuje kako uživa u sunčanju.

Za one koji je prate godinama, ovakav prizor nije iznenađenje.

Manekenka je i ranije objavljivala fotografije na kojima se sunča bez gornjeg dijela bikinija, a ranije je objašnjavala da je takav način sunčanja u Njemačkoj sasvim uobičajen.

Ovoga puta društvo joj je pravio i mali bijeli pas, koji je odmarao uz nju na ležaljci, prenosi Avaz

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Hajdi Klum

manekenka

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