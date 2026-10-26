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Potpuno gola Nikolina Pišek izložena u muzeju

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26.10.2026 14:38

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Николина Пишек
Foto: Instagram

Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu otvorio je izložbu "Golo tijelo", na kojoj su predstavljene fotografije istaknutih umjetničkih fotografa Rina Gropuza, Borisa Štajduhara i fotografa Almina Zrne.

Izložbu je posjetila i hrvatska televizijska voditeljka Nikolina Pišek, koja je tamo ugledala i vlastitu fotografiju nastalu prije 15 godina.

Štajduhar ju je tada fotografisao bez odjeće, s narandžastim pojasom za spašavanje preko grudi i u crnim štiklama.

"Dan kada sam postala muzejski eksponat. Borise, sve si mi omogućio", napisala je Nikolina na Instagramu, uz nekoliko fotografija s izložbe.

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Nikolina Pišek

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