Potpuno gola Nikolina Pišek izložena u muzeju

Autor:ATV redakcija
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Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu otvorio je izložbu "Golo tijelo", na kojoj su predstavljene fotografije istaknutih umjetničkih fotografa Rina Gropuza, Borisa Štajduhara i fotografa Almina Zrne.
Izložbu je posjetila i hrvatska televizijska voditeljka Nikolina Pišek, koja je tamo ugledala i vlastitu fotografiju nastalu prije 15 godina.
Štajduhar ju je tada fotografisao bez odjeće, s narandžastim pojasom za spašavanje preko grudi i u crnim štiklama.
"Dan kada sam postala muzejski eksponat. Borise, sve si mi omogućio", napisala je Nikolina na Instagramu, uz nekoliko fotografija s izložbe.
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