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Evo ko je uhapšen u akciji ”Terminal”: ”Pao” komandir i četiri policajca

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26.10.2026 15:17

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Акција Терминал 3
Foto: MUP RS

U akciji ”Terminal” uhapšen je komandir staničnog odjeljenja policije u Orahovi kod Gradiške Bojan Šinik, te četvorica njemu podređenih policajaca, saznaje ATV.

U pitanju su Vedran šobota, Mirko Gačić, Slaviša Šinik i njihov kolega Ismet.

Svi su osumnjičeni da su duži vremenski period prilikom kontrole saobraćaja vozače dovodili u zabludu govoreći im da u službenim evidencijama imaju prekršaje, koje će im za određeni iznos obrisati. Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni su, u zavisnosti od situacije, za ”brisanje prekršaja” od vozača uzimali od 20 KM do 100 evra.

Hapšen za vrijeme pandemije korona virusa

Inače, Bojan Šinik je hapšen i 2020. godine za vrijeme pandemije korona virusa zbog sumnje da je zajedno sa četvoricom policajaca uzimao novac od više vozača kamiona. Naime, njima se na teret stavljalo da su prilazili vozačima koji su u blizini graničnog prelaza izlazili iz kabina i govorili im da time krše policijski čas. Potom bi im tražili novac da bi im ”oprostili” prekršaj, iako nikakav prekršaj nisu počinili.

Akciju ”Terminal” su sproveli Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske i PU Gradiška u saradnji sa Okružnim javnim tužilaštvom u Banjaluci.

Vozače dovodili u zabludu

”Uhapšeno je pet policijskih službenika zbog sumnje da su počinili krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja. Istragom se došlo do osnova sumnje da su prilikom kontrole učesnika u saobraćaju dovodili vozače u zabludu, tvrdeći da se u službenim evidencijama MUP-a Republike Srpske vode kao počinioci prekršaja. Tom prilikom su od njih zahtijevali i primali protivpravnu novčanu korist kako bi ih oslobodili sankcionisanja za prekršaje koje nisu ni počinili i izvršili njihovo brisanje iz službenih evidencija”, saopštio je MUP Srpske.

Protiv osumnjičenih policajaca biće pokrenut unutrašnji postupak i biće suspendovani do okončanja postupka.

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Tagovi :

akcija Terminal

Uhapšeni policajci

Gradiška

Orahova

MUP Republike Srpske

varali vozače

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