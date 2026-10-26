Autor:ATV redakcija
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M.R. iz Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je prošlog mjeseca na području grada Gradiška izvršio krađe novčanika i određenu količinu novca.
On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo četiri krivična djela "Krađa".
Preduzimanjem mjera i radnji, nakon identifikacije izvršioca navedenih krivičnih djela, M.R. je uhapšen od strane policijskih službenika Policijske uprave Banja Luka.
O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Hronika
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