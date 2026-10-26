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Krao novčanike i novac u Gradišci: Uhapšen Prijedorčanin

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26.10.2026 14:16

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Крао новчанике и новац у Градишци: Ухапшен Приједорчанин
Foto: ATV

M.R. iz Prijedora uhapšen je zbog sumnje da je prošlog mjeseca na području grada Gradiška izvršio krađe novčanika i određenu količinu novca.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo četiri krivična djela "Krađa".

Preduzimanjem mjera i radnji, nakon identifikacije izvršioca navedenih krivičnih djela, M.R. je uhapšen od strane policijskih službenika Policijske uprave Banja Luka.

O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se protiv osumnjičenog lica po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

PU Gradiška

Krađa

hapšenje

Gradiška

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