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Pijan nosio pištolj po Banjaluci

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26.10.2026 11:45

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Пиштољ, оружје
Foto: Pexels

Banjalučanin J.G. uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

Prilikom intervencije i kontrole, kod osumnjičenog J.G. pronađen je i uz potvrdu oduzet pištolj kalibra 7,65 milimetara, koji se nalazio bez municije.

"Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod lica J.G. utvrđeno je prisustvo od 1,47 g/kg alkohola u organizmu", stoji u saopštenju PU Banjaluka.

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O svim okolnostima događaja obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji će nastaviti rad na ovom predmetu u skladu sa zakonskim procedurama.

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Tagovi :

pištolj

Banjaluka

hapšenje

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