Zelenski predložio produženje vanrednog stanja za još tri mjeseca

Autor:ATV redakcija
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je Vrhovnoj radi Ukrajine prijedloge zakona o produženju vanrednog stanja i mobilizacije u zemlji za još 90 dana, navodi se na internet stranici ukrajinskog Parlamenta.
Dokumente će sada razmotriti nadležni odbor, nakon čega će biti stavljeni na glasanje svim poslanicima.
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Vanredno stanje i opšta mobilizacija uvedeni su u Ukrajini 24. februara 2022. godine. Ovo će biti 21. produženje tih mjera.
Zbog stalnog produžavanja vanrednog stanja i mobilizacije, u Ukrajini se ne održavaju parlamentarni, predsjednički ni lokalni izbori.
(Srna)
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