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Zelenski predložio produženje vanrednog stanja za još tri mjeseca

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26.10.2026 12:23

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Зеленски предложио продужење ванредног стања за још три мјесеца
Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je Vrhovnoj radi Ukrajine prijedloge zakona o produženju vanrednog stanja i mobilizacije u zemlji za još 90 dana, navodi se na internet stranici ukrajinskog Parlamenta.

Dokumente će sada razmotriti nadležni odbor, nakon čega će biti stavljeni na glasanje svim poslanicima.

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Vanredno stanje i opšta mobilizacija uvedeni su u Ukrajini 24. februara 2022. godine. Ovo će biti 21. produženje tih mjera.

Zbog stalnog produžavanja vanrednog stanja i mobilizacije, u Ukrajini se ne održavaju parlamentarni, predsjednički ni lokalni izbori.

(Srna)

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Volodimir Zelenski

Ukrajina

Vanredno stanje

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