Zelenski predložio produženje vanrednog stanja za još tri mjeseca

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Foto: Tanjug/AP/Omar Havana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski podnio je Vrhovnoj radi Ukrajine prijedloge zakona o produženju vanrednog stanja i mobilizacije u zemlji za još 90 dana, navodi se na internet stranici ukrajinskog Parlamenta.

Dokumente će sada razmotriti nadležni odbor, nakon čega će biti stavljeni na glasanje svim poslanicima. Ekonomija Ministarstvo objasnilo zašto neki studenti nisu dobili jednokratnu pomoć Vanredno stanje i opšta mobilizacija uvedeni su u Ukrajini 24. februara 2022. godine. Ovo će biti 21. produženje tih mjera. Zbog stalnog produžavanja vanrednog stanja i mobilizacije, u Ukrajini se ne održavaju parlamentarni, predsjednički ni lokalni izbori. (Srna)

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